Adail cobra respeito após ausência do presidente do Sindiônibus na Câmara
A Casa aprovou o requerimento do vereador Adail Júnior (PDT) na terça-feira, 31, e na sessão de quarta-feira, 1, o presidente não foi ao Legislativo. Segundo Adail, ele não justificou a ausência.
"Simplesmente fomos desprezados. Não está aqui, não veio, não sei se deu satisfação. E aí eu fico a imaginar quando chegar mensagem a essa Casa envolvendo o Sindiônibus como vai se comportar o vereador de Fortaleza com esse desprezo, nem ter se justificado pelo presidente do Sindiônibus", disse Adail.
Adail Júnior também declarou que os vereadores precisam considerar a ausência do presidente Dimas quando forem analisar um projeto referente ao Sindiônibus, mesmos os enviados pelo prefeito Evandro Leitão (PT) e cobrou respeito pela Casa.
"E aí chega ao ponto de subestimar, de desprezar uma Prefeitura e automaticamente ao povo, então nós temos que levar isso em conta quando chegar aqui toda e qualquer matéria do Sindiônibus, seja enviada pelo prefeito, sou base sou, mas não sou capacho. Essa Casa tem que se valorizar e o Sindiônibus tem que respeitar essa Casa em respeito ao povo de Fortaleza", completou Adail.
Após a publicação da coluna, a assessoria do Sindiônibus informou que Adail enviou um ofício convidando o presidente. O documento, porém, não explicitava que seria uma audiência, não informava horário e havia confusão de datas.
No mesmo dia, segundo a assessoria, foram solicitadas mais informações e detalhes, mas não houve resposta, conforme comunicado à coluna.
