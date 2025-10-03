Erika diz que buscará líderes de centro para tratar da escala 6x1; Motta promete pautar
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
A deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) afirmou nesta sexta-feira, 3, que o governo federal está se empenhando em defesa da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a jornada de trabalho 6x1 e que deverá se reunir na próxima semana com líderes do centro, como MDB e PSD, para tratativas sobre a pauta.
"O governo já tem se empenhado, falado nas suas peças e em alguns pronunciamentos do presidente (Lula). Agora vamos nos reunir com líderes para tratar do tema. Semana que vem devo com conversar com alguns líderes de centro e em breve devemos ter uma reunião do governo com líderes do nosso campo", disse.
Em entrevista à coluna, Erika afirmou que tem trabalhado com o intuito de votar a PEC ainda em 2025, inclusive com a promessa do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (PP-PB) de analisar a pauta na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).
"Hugo já se comprometeu mais de uma vez comigo que vai mandar o tema pra CCJ. Vamos ver na semana que vem e na próxima o quanto avançamos", disse.
Ela reforçou que a proposta sobre o fim da escala de um dia de folga para seis dias trabalhados prevê nenhum prejuízo ao trabalhador sem redução salarial e que a reunião com a Gleisi Hoffmann (PT), ministra de Secretaria de Relações Institucionais, foi para tratar do trâmite no Congresso.
Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.