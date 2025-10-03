Sindiônibus justifica ausência na Câmara de Fortaleza por "imprecisões" em convite
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
Em nota enviada para a coluna nesta sexta-feira, 3, a empresa confirmou que recebeu o documento na terça-feira, 30, quando a CMFor aprovou o convite ao presidente Dimas Barreira, mas dizia "amanhã, dia 08 de outubro" e também não informava o horário da sessão.
"O Sindiônibus informa que recebeu, em 30 de setembro de 2025, um ofício da Câmara Municipal de Fortaleza, encaminhado pelo vereador Adail Júnior, convidando o presidente da entidade a comparecer à Tribuna Livre 'amanhã, dia 08 de outubro'", aponta trecho da nota.
"O documento, entretanto, apresentava inconsistências, uma vez que, ao mencionar “amanhã”, não deixava claro se seria no dia 1º de outubro ou 8 do mesmo mês, como registrado, o que gerou dúvida quanto ao dia exato da convocação. Além disso, o ofício não especificava o horário da sessão", explicou o Sindiônibus.
A empresa declarou que respondeu formalmente ao ofício solicitando esclarecimentos e que até a manhã desta sexta-feira, 3, não obteve retorno oficial. Eles também informaram que o presidente Dimas enviou seu contato pessoal ao vereador Adail sugerindo a próxima segunda-feira, 6, como data para ir à Câmara.
"O Sindiônibus reafirma seu compromisso em dialogar de forma construtiva e transparente sobre o transporte coletivo de Fortaleza, um tema de grande relevância para toda a cidade", completou.
