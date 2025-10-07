Alece amplia programa "CNH Popular" para estudantes e doação de capacete para entregadores

Foto: Divulgação Detran Mulher fazento teste no Detran-CE

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) aprovou nesta terça-feira, 7, a mensagem do Governo do Ceará que amplia o programa CNH Popular, que garante habilitação gratuita para a população de baixa renda, para os estudantes da graduação ou do ensino técnico de instituições públicas estaduais e federais.

Além disso, o projeto prevê ainda que o Departamento de Trânsito do Ceará (Detran-CE) entregue gratuitamente capacetes a motociclistas que atuam como entregadores de serviços.

A lei estadual em questão permite a este grupo da população conseguir à primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com a isenção também dos serviços e taxas normalmente cobradas.