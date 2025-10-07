Elmano sanciona lei de auxílio a crianças e adolescentes órfãos da Covid-19

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Governador Elmano de Freitas

O governador Elmano de Freitas (PT) sancionou na segunda-feira, 6, o projeto de lei que libera o recurso para o auxílio financeiro mensal de R$ 500 para crianças e adolescentes que ficaram órfãos de pai e mãe por conta da pandemia da covid-19.

"Um gesto de humanidade e justiça, oferecendo dignidade e apoio a esses jovens que tiveram perdas irreparáveis, com a desestruturação do núcleo de cuidado e afeto familiar", afirmou o governador.

O projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) em setembro autorizando a abertura de um crédito especial no valor de R$ 100 mil para o auxílio aplicando no Fundo Mais Infância Ceará para ser incluído na Lei Orçamentária Anual (LDO).



