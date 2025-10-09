Chiquinho reforça vontade pelo Senado, mas afirma seguir o projeto de Camilo, Elmano e Evandro

Foto: Reprodução/Instagram Chiquinho Feitosa ￼CAMILO Santana com Chiquinho Feitosa

Chiquinho Feitosa, presidente do Republicanos Ceará, reafirmou o desejo de ser candidato a senador em 2026, mas disse que ainda aguarda a sinalização do ministro Camilo Santana (PT), do governador Elmano de Freitas (PT) e do prefeito Evandro Leitão (PT).

Em entrevista à coluna, Chiquinho disse ter a expectativa de concorrer representando a base do governo, mas a pretensão não está à frente do projeto liderado pelos caciques políticos e irá respeitar seja qual for a decisão.

"Olha, eu vislumbro ser candidato a senador. Evidentemente que aguardo a sinalização do ministro Camilo, do governador Elmano. É minha expectativa. Conservo imensa amizade tanto com o Camilo, com o Elmano, Evandro, a gente tá junto e eu vou respeitar acima de qualquer coisa seja qual for a decisão deles", disse.

Prosseguiu: "O mais importante é o projeto e o projeto com Camilo, Elmano e do Evandro é um projeto que pensa nas pessoas, que cuida de Fortaleza, que cuida do povo cearense e eu tô engajado é aí. A minha pretensão não vai a frente do projeto".



Recentemente, Chiquinho recebeu falas de apoio à pré-candidatura do presidente do PSD Ceará, Domingos Filho. O empresário afirmou ter recebido com "carinho" a declaração e que não é surpreendente.

"E aquela manifestação do Domingos eu recebo com muito carinho porque ele é um amigo de sempre. Somos inclusive parentes e não me surpreende de forma nenhuma a atitude dele. Ele é um amigo irmão", completou.