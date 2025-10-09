Logo O POVO+
Elmano sanciona lei para compra de férias de policiais
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Elmano sanciona lei para compra de férias de policiais

O governador apresentou o projeto para garantir uma maior presença de profissionais de segurança nas ruas
Tipo Notícia
Governador Elmano de Freitas (PT) (Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO)
Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Governador Elmano de Freitas (PT)

Elmano de Freitas (PT), governador do Ceará, sancionou nesta quinta-feira, 9, a lei que permite a compra de até um terço (10 dias) de férias de policiais civis e militares, caso eles desejem. 

O governador enviou a proposta para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) como resposta após os ataques a tiros em escola no município de Sobral, o que culminou na morte de dois jovens, e visa aumentar a presença de policiais nas ruas.

"A medida ajuda a reforçar o efetivo nas ruas e se soma a várias ações que estamos realizando para fortalecer a segurança no Ceará", afirmou Elmano.

Ele citou como medidas de segurança o pagamento de diárias operacionais, nomeação de mais de 3 mil profissionais e 2 mil vagas de concurso ainda em andamento.

 

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?