Elmano sanciona lei para compra de férias de policiais

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Governador Elmano de Freitas (PT)

Elmano de Freitas (PT), governador do Ceará, sancionou nesta quinta-feira, 9, a lei que permite a compra de até um terço (10 dias) de férias de policiais civis e militares, caso eles desejem.

O governador enviou a proposta para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) como resposta após os ataques a tiros em escola no município de Sobral, o que culminou na morte de dois jovens, e visa aumentar a presença de policiais nas ruas.

"A medida ajuda a reforçar o efetivo nas ruas e se soma a várias ações que estamos realizando para fortalecer a segurança no Ceará", afirmou Elmano.

Ele citou como medidas de segurança o pagamento de diárias operacionais, nomeação de mais de 3 mil profissionais e 2 mil vagas de concurso ainda em andamento.