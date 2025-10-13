Logo O POVO+
Elmano diz que centro logístico onde era floresta do aeroporto é importante para a economia
Guilherme Gonsalves

O governador disse aguardar apurações finais para decisão sobre a supressão vegetal de mais de 40 hectares de mata atlântica
O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que o projeto de construção de centro logístico na área de 46 hectares desmatada na floresta de mata atlântica do entorno do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, é importante para a economia cearense.

"Agora, evidentemente que o centro logístico é algo importante para a economia cearense pelos empregos que vai gerar", disse o petista nesta segunda-feira, 13, em evento no Senado Federal, ao correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage.

Elmano declarou que a empresa Aerotropolis Ltda tinha por lei a autorização de desmatamento, mas que a equipe Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (Semace) identificou que ela extrapolou a licença.

"O que tá sendo feito é o cumprimento da lei. A empresa tinha pelo regramento legal brasileiro, nós vivemos em um estado democrático de direito, a lei brasileira autorizava. Agora, nós estamos apurando ainda. Temos primeiro que esperar com tranquilidade a apuração que tá sendo feita. Nós mandamos uma equipe da Semace pra lá. A equipe retornou dizendo que a empresa extrapolou a licença", afirmou.

O governador disse que é preciso primeiro cautela para avaliar exatamente qual é a configuração da área ambiental desmatada e então após a confirmação tomar uma decisão definitiva.

Após denúncias e investigações, a licença da Aerotropolis foi suspensa com a confirmação de irregularidades em vistorias técnicas e também foi definida uma multa de R$ 200 mil pela ação de supressão vegetal.

