Ozires deixará a presidência do PSDB Ceará até o fim do ano

Foto: AURÉLIO ALVES/O POVO Ozires Pontes, prefeito de Massapê

Ozires Pontes deixará o comando do PSDB Ceará até o fim do ano. Ele aponta a dificuldade de conciliação da função com as tarefas como prefeito do município de Massapê, distante 248,93 km de Fortaleza.

"Aqui na estadual eu não vou renovar o meu mandato. Não vou pra outro porque realmente toma muito o meu tempo", afirmou à coluna nesta terça-feira, 14.



O prefeito relatou uma conversa com o ex-senador Tasso Jereissati, na qual Ozires disse também ter cuidados de possíveis conflitos com o Governo do Estado estando presidindo um partido de oposição enquanto busca recursos.

"Eu disse pra ele que não tinha interesse em renovar porque eu acabei de ser eleito prefeito de Massapê e o meu compromisso é com o massapeense. A gente tem que pensar muito no partido, tem que olhar pra 184 cidades, tem que formar diretório nos municípios. Presidente não é uma figura meramente ilustrativa, dá muito trabalho mesmo. E quando você fala por um partido, acaba prejudicando o seu município", declarou.



A data da saída deverá ser entre o fim de outubro e o mês de novembro, a depender de procedimentos da executiva nacional. Sobre o sucessor, Ozires apontou como alternativas Tasso, Ciro Gomes e José Sarto. Esses dois últimos são filiados ao PDT, mas, segundo ele, irão se filiar ao PSDB.

"Tem vários nomes. Inclusive o do próprio senador Tasso Jereissati é um nome. Que eu acho excelente até pelo fato de não disputar nenhum mandato, tem respaldo, tem credibilidade (...) Tasso, Sarto ou o próprio Ciro. Um dos três", afirmou.