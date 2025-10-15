Apesar de nome e data iguais, deputado diz que Dia de Ação de Graças no CE não é inspirado nos EUA
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
Apesar de nome e data iguais, deputado diz que Dia de Ação de Graças no CE não é inspirado nos EUA
Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos) apresentou mensagem para incluir o "Dia de Ação de Graças" no calendário oficial de eventos do Ceará
Embora tenha apresentado um projeto de lei para incluir o "Dia de Ação de Graças" no calendário oficial deeventos do Ceará — na mesmadata e com o mesmo nome do feriado celebrado nos Estados Unidos da América, na quarta quinta-feira de novembro —, o deputado Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos) afirmou que não há correlação entre as duas datas.
"Projeto nosso que institui o dia estadual de ação de graças. Aí o jornal O POVO, não sei, de uma forma equivocada foi falar que nós estávamos imitando os Estados Unidos. Não tem nada haver com imitar os Estados Unidos", disse na tribuna da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) nesta quarta-feira, 15.
"É conscientizar o povo que tem que agradecer mais. Quando nós damos graças, Deus abre os céus e nos abençoa", completou.
No texto de autoria do parlamentar não é citado o feriado americano, porém o nome "Dia de Ação de Graças" vem do "Thanksgiving Day", segundo a sua proposição a data para se acrescentar ao calendário cearense seria no mesmo dia da celebração ianque.
Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.