Foto: Divulgação/Alece Deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique

Embora tenha apresentado um projeto de lei para incluir o "Dia de Ação de Graças" no calendário oficial de eventos do Ceará — na mesma data e com o mesmo nome do feriado celebrado nos Estados Unidos da América, na quarta quinta-feira de novembro —, o deputado Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos) afirmou que não há correlação entre as duas datas.

"Projeto nosso que institui o dia estadual de ação de graças. Aí o jornal O POVO, não sei, de uma forma equivocada foi falar que nós estávamos imitando os Estados Unidos. Não tem nada haver com imitar os Estados Unidos", disse na tribuna da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) nesta quarta-feira, 15.

"É conscientizar o povo que tem que agradecer mais. Quando nós damos graças, Deus abre os céus e nos abençoa", completou.



No texto de autoria do parlamentar não é citado o feriado americano, porém o nome "Dia de Ação de Graças" vem do "Thanksgiving Day", segundo a sua proposição a data para se acrescentar ao calendário cearense seria no mesmo dia da celebração ianque.