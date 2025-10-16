Foto: Divulgação/Alece Deputado estadual Lucílvio Girão (PSD)

Após o relato de que o PSD o dispensaria para a eleição de 2026, o deputado estadual Lucílvio Girão afirmou ter boa relação com integrantes do partido e pretender continuar filiado.

"O PSD é um grande partido a nível nacional. Eu me dou muito bem com o Fernando Hugo, com todos os deputados do PSD, inclusive com o presidente", disse à coluna na quarta-feira, 15.

A coluna apurou que tanto Girão quanto Fernando Hugo, ambos do PSD, teriam fechado acordo para apoiar Romeu Aldigueri (PSB), presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), para deputado federal no próximo ano. Isso seria a razão para o PSD os retirar da chapa estadual.

"Mas nós estamos vendo a viabilidade. A tendência hoje é continuar no PSD, mas a gente tá vendo como ficam as coisas. Depende muito também de como tá a chapa. A gente não vai pro suicídio. Me dou muito bem lá", declarou.

Questionado sobre a decisão de Domingos Filho, presidente do PSD Ceará, Lucílvio disse não ter conversado com ele a respeito disso, mas sim sobre apoio ao filho do presidente, o deputado federal Domingos Neto.

"Eu não conversei com o presidente a respeito disso. O que eu conversei com o presidente foi sobre apoiar o filho dele e eu já tenho compromisso de que não vou apoiar o filho dele. Se for por causa disso… Mas volto a conversar com ele. Eu e o Fernando Hugo. (Domingos) Foi meu presidente na Alece (entre 2007 e 2010) e é do meu partido", afirmou.

Prosseguiu: "Se for esse mal estar, não tem problema não. Mas nós estamos na luta e pretendemos continuar lá".



O deputado do PSD confirmou que apoiará para deputado federal Romeu Aldigueri e Fernanda Pessoa (União Brasil) nas suas bases eleitorais, Fortaleza e Maranguape. "Eu voto no Romeu em Fortaleza. O voto na Fernanda Pessoa em Maranguape", finalizou.

