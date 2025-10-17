Cândido confirma pré-candidatura ao Senado e deseja chapa com Ciro

Foto: FABIO LIMA ￼Cândido Albuquerque, advogado e ex-reitor da UFC

O ex-reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC) confirmou que é pré-candidato a senador e quer estar em chapa liderada por Ciro Gomes, a caminho do PSDB.

"Sim. Estou construindo esse caminho", afirmou o advogado à coluna nesta sexta-feira, 17.

"Estarei com o Ciro, em qualquer hipótese", completou.

Em evento, o ex-presidenciável e pré-candidato a governador do Ceará saudou o advogado como "meu senador".

Cândido pode seguir Ciro se filiando ao PSDB.