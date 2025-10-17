Logo O POVO+
Evento de filiação de Ciro ao PSDB será no Hotel Mareiro dia 22
O ex-presidenciável está deixando o PDT e voltando para o partido pelo qual foi govenador do Ceará
Ciro Gomes participa de evento do PSDB ao lado de Tasso Jereissati e de outras lideranças tucanas e do PDT (Foto: AURÉLIO ALVES)
A filiação de Ciro Gomes ao PSDB, informada pela coluna no início de agosto, tem data e local. O evento acontecerá na próxima quarta-feira, 22, às 9h no Hotel Marreiro na Avenida Beira-Mar.

O ex-presidenciável está deixando o PDT após 10 anos no partido pelo qual foi candidato a presidente da República em 2018 e 2022 e retorna ao PSDB, sigla que o elegeu a governador do Ceará.


