Evento de filiação de Ciro ao PSDB será no Hotel Mareiro dia 22

Foto: AURÉLIO ALVES Ciro Gomes participa de evento do PSDB ao lado de Tasso Jereissati e de outras lideranças tucanas e do PDT

A filiação de Ciro Gomes ao PSDB, informada pela coluna no início de agosto, tem data e local. O evento acontecerá na próxima quarta-feira, 22, às 9h no Hotel Marreiro na Avenida Beira-Mar.

O ex-presidenciável está deixando o PDT após 10 anos no partido pelo qual foi candidato a presidente da República em 2018 e 2022 e retorna ao PSDB, sigla que o elegeu a governador do Ceará.



