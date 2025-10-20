Marcelo Paz diz que Girão o queria candidato ao Senado em 2022 contra o Camilo

Foto: FÁBIO LIMA/O POVO Marcelo Paz sucedeu Eduardo Girão como presidente do Fortaleza Esporte Clube

A segunda-feira, 20, é de troca de farpas e críticas entre o senador e ex-presidente do Fortaleza Esporte Clube, Eduardo Girão (Novo), com o sucessor e atual CEO da equipe, Marcelo Paz. Inclusive entrando na seara política.

Girão criticou a atual fase do Fortaleza e, embora não citasse nomes, falou de "falta de humildade", "soberba" e "projeto de poder". Paz respondeu que nunca foi perdoado por não ter seguido carreira política, o que seria vontade do senador.

"Você que sempre falou em perdão, e nunca me perdoou, porque você queria que eu fosse candidato a sua sucessão na política e eu nunca quis", disse em resposta.

De acordo com o CEO, na eleição de 2022, Eduardo Girão queria que Paz fosse candidato a senador em campanha contra Camilo Santana (PT), eleito para o posto no ano em questão. As tratativas eram para Marcelo se filiar ao Novo.

A hipótese foi sugerida por Eduardo Girão antes de Jade Romero (MDB), esposa de Paz, ser indicada como candidata a vice-governadora na chapa de Elmano de Freitas (PT), que acabou sendo vencedora. Com a recusa e Jade indo para a chapa adversária, Girão teria ficado chateado e até dito que deixou de torcer para o Fortaleza, conforme o atual dirigente da equipe.

"Quando a Jade (Romero), minha esposa, foi candidata a um partido de oposição ao seu, você ficou com raiva e passou a torcer contra o Fortaleza. Ele me disse isso e disse para algumas pessoas. Depois que você (Girão) entrou na política, você mudou demais, te disse isso. Lamento demais, não era isso que eu queria", afirmou Marcelo.



A coluna buscou contato com o senador Eduardo Girão. O material será atualizado quando houve retorno.