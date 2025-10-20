Marcelo Paz diz que Girão o queria candidato ao Senado em 2022 contra o Camilo
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
A segunda-feira, 20, é de troca de farpas e críticas entre o senador e ex-presidente do Fortaleza Esporte Clube, Eduardo Girão (Novo), com o sucessor e atual CEO da equipe, MarceloPaz. Inclusive entrando na seara política.
Girão criticou a atual fase do Fortaleza e, embora não citasse nomes, falou de "falta de humildade", "soberba" e "projeto de poder". Paz respondeu que nunca foi perdoado por não ter seguido carreira política, o que seria vontade do senador.
"Você que sempre falou em perdão, e nunca me perdoou, porque você queria que eu fosse candidato a sua sucessão na política e eu nunca quis", disse em resposta.
De acordo com o CEO, na eleição de 2022, Eduardo Girão queria que Paz fosse candidato a senador em campanha contra CamiloSantana (PT), eleito para o posto no ano em questão. As tratativas eram para Marcelo se filiar ao Novo.
A hipótese foi sugerida por Eduardo Girão antes de JadeRomero (MDB), esposa de Paz, ser indicada como candidata a vice-governadora na chapa de Elmano de Freitas (PT), que acabou sendo vencedora. Com a recusa e Jade indo para a chapa adversária, Girão teria ficado chateado e até dito que deixou de torcer para o Fortaleza, conforme o atual dirigente da equipe.
"Quando a Jade (Romero), minha esposa, foi candidata a um partido de oposição ao seu, você ficou com raiva e passou a torcer contra o Fortaleza. Ele me disse isso e disse para algumas pessoas. Depois que você (Girão) entrou na política, você mudou demais, te disse isso. Lamento demais, não era isso que eu queria", afirmou Marcelo.
A coluna buscou contato com o senador Eduardo Girão. O material será atualizado quando houve retorno.
