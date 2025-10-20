O pragmatismo do PSB e de Cid em apoiar filho de prefeito preso e cassado por ligação com facção
No primeiro dia do ano de 2025, o Ceará virou manchete nos jornais do Brasil por ter um prefeito preso pouco antes de tomar posse do seu mandato. O político em questão é Braguinha (PSB), reeleito para comandar o maior município em extensão territorial do Ceará, SantaQuitéria, a 223,46 km de Fortaleza.
Braguinha foi preso por envolvimento com facções criminosas. O Comando Vermelho (CV) expulsou eleitores dos adversários, comprou votos e fez ameaças de morte para quem não o apoiasse. É muito grave. Ele, claro, também teve o mandato cassado.
Quem assumiu a prefeitura de Santa Quitéria foi o presidente da Câmara Municipal, o vereador Joel Barroso (PSB), que veja bem, é filho de Braguinha. Agora, Joel concorre para prefeito nas eleições suplementares e é o franco favorito para dar continuidade ao trabalho do seu pai.
O senador Cid Gomes (PSB) e ala do PSB liderada por ele foram até Santa Quitéria fazer campanha para Joel. Ele esteve com os deputados federais Robério Monteiro (PSB) e JúniorMano (PSB). Este último é pré-candidato a senador e é investigado por supostos desvios de emendas parlamentares em esquema com o prefeito foragido de Choró, BebetoQueiroz (PSB). Este gestor também é do PSB. O partido não expulsou nem Bebeto nem Braguinha.
Tudo bem que seja um candidato do seu partido e Cid tenha a intenção de fortalecer a sigla para 2026, mas é cabível este pragmatismo em um município tão complexo e com a situação delicada do ponto de vista da segurança da população e dos envolvimentos criminosos?
Em comício, o senador acusou os adversários de tirarem a gestão no "tapetão" em salões com ar-condicionado e carpete.
"Se Deus quiser agora não vão querer mais esse povo a botar essas coisas no tapetão. Eleição a gente decide é com o povo. É olhando no olho das pessoas, é andando com as pessoas. Mas tem gente que não tem o povo e apela para os gabinetes, apela para os salões de ar-condicionado e de carpete para ver se consegue ficar na prefeitura. Mas como diz aquela veinha: 'elas não vão não'. Quem vai pra prefeitura é o Joel", afirmou.
Senador Cid Gomes, Braguinha foi preso antes da posse em operação da Polícia Civil (PC), com investigações do Ministério Público do Ceará (MPCE) e atendendo decisão do TribunalRegional Eleitoral (TRE-CE) que o cassou. Se ele está em prisão domiciliar usando tornozeleira, não é porque as adversárias do município estão tentando fazer manobras, é porque existe uma investigação séria.
Não que Joel seja investigado ou tenha alguma culpa no cartório. Mas ele é filho e é a continuidade política do pai e seguirá pelo menos a marca da gestão anterior. Usar expressões de "tapetão" não cabem no cenário em que a Justiça está atuando para combater o crime.
A situação em Santa Quitéria foi tomada com cautela pelo Governo do Ceará. Elmano de Freitas (PT) não se pronunciou. Lá concorrem Lígia Protásio (PT) e Cândida Figueiredo (União). Em tese, todos os candidatos são da base. Havia um acordo para Cid e outros grandes lideranças políticas não irem ao município se posicionar.
José Guimarães (PT) esteve no palanque de Lígia e não perdeu a chance de cutucar.
"Foi pedido, 'não vão se meter lá na eleição de Santa Quitéria' e eu disse lá em Brasília e chegando em Fortaleza 'independente de como está, só o fato delas terem tido a coragem de enfrentar essa disputa aqui já merece o nosso apoio'. E quem quer desenvolver Santa Quitéria não pode ter outro palanque. Porque esse palanque aqui é o palanque da mudança, daqueles que não tem esquema com nada", declarou o petista.
