O pragmatismo do PSB e de Cid em apoiar filho de prefeito preso e cassado por ligação com facção
Foto de Guilherme Gonsalves
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Joel Barroso (PSB) é filho de Braguinha (PSB), que foi preso no dia da posse como gestor do município por envolvimento com o crime organizado e teve o mandato cassado
O senador Cid Gomes (PSB) e o deputado federal Júnior Mano (PSB) participaram nesse sábado, 18, de comício em apoio ao candidato Joel Barroso (PSB) em Santa Quitéria (Foto: Reprodução/Instagram)
No primeiro dia do ano de 2025, o Ceará virou manchete nos jornais do Brasil por ter um prefeito preso pouco antes de tomar posse do seu mandato. O político em questão é Braguinha (PSB), reeleito para comandar o maior município em extensão territorial do Ceará, Santa Quitéria, a 223,46 km de Fortaleza.

Braguinha foi preso por envolvimento com facções criminosas. O Comando Vermelho (CV) expulsou eleitores dos adversários, comprou votos e fez ameaças de morte para quem não o apoiasse. É muito grave. Ele, claro, também teve o mandato cassado.

Quem assumiu a prefeitura de Santa Quitéria foi o presidente da Câmara Municipal, o vereador Joel Barroso (PSB), que veja bem, é filho de Braguinha. Agora, Joel concorre para prefeito nas eleições suplementares e é o franco favorito para dar continuidade ao trabalho do seu pai.

O senador Cid Gomes (PSB) e ala do PSB liderada por ele foram até Santa Quitéria fazer campanha para Joel. Ele esteve com os deputados federais Robério Monteiro (PSB) e Júnior Mano (PSB). Este último é pré-candidato a senador e é investigado por supostos desvios de emendas parlamentares em esquema com o prefeito foragido de Choró, Bebeto Queiroz (PSB). Este gestor também é do PSB. O partido não expulsou nem Bebeto nem Braguinha.

Tudo bem que seja um candidato do seu partido e Cid tenha a intenção de fortalecer a sigla para 2026, mas é cabível este pragmatismo em um município tão complexo e com a situação delicada do ponto de vista da segurança da população e dos envolvimentos criminosos?

Em comício, o senador acusou os adversários de tirarem a gestão no "tapetão" em salões com ar-condicionado e carpete.

"Se Deus quiser agora não vão querer mais esse povo a botar essas coisas no tapetão. Eleição a gente decide é com o povo. É olhando no olho das pessoas, é andando com as pessoas. Mas tem gente que não tem o povo e apela para os gabinetes, apela para os salões de ar-condicionado e de carpete para ver se consegue ficar na prefeitura. Mas como diz aquela veinha: 'elas não vão não'. Quem vai pra prefeitura é o Joel", afirmou.

Senador Cid Gomes, Braguinha foi preso antes da posse em operação da Polícia Civil (PC), com investigações do Ministério Público do Ceará (MPCE) e atendendo decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) que o cassou. Se ele está em prisão domiciliar usando tornozeleira, não é porque as adversárias do município estão tentando fazer manobras, é porque existe uma investigação séria.

Não que Joel seja investigado ou tenha alguma culpa no cartório. Mas ele é filho e é a continuidade política do pai e seguirá pelo menos a marca da gestão anterior. Usar expressões de "tapetão" não cabem no cenário em que a Justiça está atuando para combater o crime.

A situação em Santa Quitéria foi tomada com cautela pelo Governo do Ceará. Elmano de Freitas (PT) não se pronunciou. Lá concorrem Lígia Protásio (PT) e Cândida Figueiredo (União). Em tese, todos os candidatos são da base. Havia um acordo para Cid e outros grandes lideranças políticas não irem ao município se posicionar.

José Guimarães (PT) esteve no palanque de Lígia e não perdeu a chance de cutucar.

"Foi pedido, 'não vão se meter lá na eleição de Santa Quitéria' e eu disse lá em Brasília e chegando em Fortaleza 'independente de como está, só o fato delas terem tido a coragem de enfrentar essa disputa aqui já merece o nosso apoio'. E quem quer desenvolver Santa Quitéria não pode ter outro palanque. Porque esse palanque aqui é o palanque da mudança, daqueles que não tem esquema com nada", declarou o petista.

