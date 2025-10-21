Oposição acusa base de ter "medo" de Ciro após esvaziamento do plenário da Assembleia
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
Deputados defenderam a filiação do ex-governador ao PSDB e chegaram a dizer que o atual governo está incomodado com a possível candidatura de Ciro
Após deputados da base do governo estadual deixarem o plenário da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), a oposição acusou o bloco de ter "medo" da possibilidade de Ciro Gomes, rumo ao PSDB, ser candidato a governador.
"Agora é Ciro e nós vamos trabalhar com muita força para em 2027 estarmos ocupando o Palácio da Abolição", afirmou Felipe Mota (União).
"Amanhã será um grande dia para o estado do Ceará. O dia que iniciaremos o movimento para libertar o Ceará. Libertar com a filiação do grande Ciro Gomes ao PSDB", disse Lucinildo Frota (PDT).
"Vejam só o que representa para o Ceará a possibilidade de Ciro vir a ser candidato. Essa Casa começa a se balançar e a estremecer. No (Palácio) Abolição ninguém dorme mais", declarou Cláudio Pinho (PDT).
Após o esvaziamento do plenário por parte dos deputados da base, foi feita a verificação de quórum e a sessão acabou derrubada por ter apenas oito parlamentares presentes. Com o local vazio, a oposição reclamou.
"Eles estão incomodados com essa unidade. PL, PSDB, União Brasil e amanhã nós estaremos todos juntos na filiação do Ciro porque ele será o nosso futuro candidato a governador pra salvar o Estado do Ceará", disse Antônio Henrique (PDT).
Após a fala de Henrique, o deputado David Vasconcelos (PL), de Sobral e que sempre fez oposição a Ciro, gritou ecoando em todo o Plenário 13 de Maio, "Cirão da massa".
