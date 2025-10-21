Logo O POVO+
Oposição acusa base de ter "medo" de Ciro após esvaziamento do plenário da Assembleia
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Oposição acusa base de ter "medo" de Ciro após esvaziamento do plenário da Assembleia

Deputados defenderam a filiação do ex-governador ao PSDB e chegaram a dizer que o atual governo está incomodado com a possível candidatura de Ciro
Oposição acusa base e governo de terem
Foto: Guilherme Gonsalves/O POVO Oposição acusa base e governo de terem "medo" de Ciro Gomes

Após deputados da base do governo estadual deixarem o plenário da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), a oposição acusou o bloco de ter "medo" da possibilidade de Ciro Gomes, rumo ao PSDB, ser candidato a governador.

Deputados da oposição se alternaram em defesa do ex-presidenciável em discursos na tribuna, convocando as pessoas para o evento de filiação a sigla tucana na quarta-feira, 22, no Hotel Mareiro às 9h30min.

"Agora é Ciro e nós vamos trabalhar com muita força para em 2027 estarmos ocupando o Palácio da Abolição", afirmou Felipe Mota (União).

"Amanhã será um grande dia para o estado do Ceará. O dia que iniciaremos o movimento para libertar o Ceará. Libertar com a filiação do grande Ciro Gomes ao PSDB", disse Lucinildo Frota (PDT).

"Vejam só o que representa para o Ceará a possibilidade de Ciro vir a ser candidato. Essa Casa começa a se balançar e a estremecer. No (Palácio) Abolição ninguém dorme mais", declarou Cláudio Pinho (PDT).

Após o esvaziamento do plenário por parte dos deputados da base, foi feita a verificação de quórum e a sessão acabou derrubada por ter apenas oito parlamentares presentes. Com o local vazio, a oposição reclamou.

"Eles estão incomodados com essa unidade. PL, PSDB, União Brasil e amanhã nós estaremos todos juntos na filiação do Ciro porque ele será o nosso futuro candidato a governador pra salvar o Estado do Ceará", disse Antônio Henrique (PDT).

Após a fala de Henrique, o deputado David Vasconcelos (PL), de Sobral e que sempre fez oposição a Ciro, gritou ecoando em todo o Plenário 13 de Maio, "Cirão da massa".

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?