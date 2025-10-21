Foto: Guilherme Gonsalves/O POVO Oposição acusa base e governo de terem "medo" de Ciro Gomes

Após deputados da base do governo estadual deixarem o plenário da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), a oposição acusou o bloco de ter "medo" da possibilidade de Ciro Gomes, rumo ao PSDB, ser candidato a governador.

Deputados da oposição se alternaram em defesa do ex-presidenciável em discursos na tribuna, convocando as pessoas para o evento de filiação a sigla tucana na quarta-feira, 22, no Hotel Mareiro às 9h30min.

"Agora é Ciro e nós vamos trabalhar com muita força para em 2027 estarmos ocupando o Palácio da Abolição", afirmou Felipe Mota (União).



"Amanhã será um grande dia para o estado do Ceará. O dia que iniciaremos o movimento para libertar o Ceará. Libertar com a filiação do grande Ciro Gomes ao PSDB", disse Lucinildo Frota (PDT).



"Vejam só o que representa para o Ceará a possibilidade de Ciro vir a ser candidato. Essa Casa começa a se balançar e a estremecer. No (Palácio) Abolição ninguém dorme mais", declarou Cláudio Pinho (PDT).



Após o esvaziamento do plenário por parte dos deputados da base, foi feita a verificação de quórum e a sessão acabou derrubada por ter apenas oito parlamentares presentes. Com o local vazio, a oposição reclamou.

"Eles estão incomodados com essa unidade. PL, PSDB, União Brasil e amanhã nós estaremos todos juntos na filiação do Ciro porque ele será o nosso futuro candidato a governador pra salvar o Estado do Ceará", disse Antônio Henrique (PDT).



Após a fala de Henrique, o deputado David Vasconcelos (PL), de Sobral e que sempre fez oposição a Ciro, gritou ecoando em todo o Plenário 13 de Maio, "Cirão da massa".