Sarto também deixa PDT e se filiará ao PSDB

Foto: Fabio Lima/O POVO José Sarto, ex-prefeito de Fortaleza

O ex-prefeito José Sarto anunciou nesta terça-feira, 21, que deixará o PDT e irá se filiar ao PSDB, seguindo o mesmo caminho de Ciro Gomes.

A informação foi antecipada pela coluna com a confirmação do presidente tucano, Ozires Pontes.

Sarto irá se filiar junto de Ciro na quarta-feira, 22, em evento do PSDB no Hotel Mareiro. A expectativa é de grande presença de membros da oposição.

Em vídeo anunciando a decisão, Sarto agradeceu o presidente do PDT Carlos Lupi, mas afirmou que o partido aceitou o papel de "puxadinho" do PT.

Além disso, o ex-prefeito declarou que a mudança partidária é com o objetivo de "salvar" o Ceará do PT e tal projeto é liderado por Ciro e o ex-senador Tasso Jereissati.

"De volta ao prédio que ajudamos a criar e que deu ao Brasil a tão sonhada estabilidade econômica, renovo minha crença de que só a política é capaz de melhorar a vida das pessoas", afirmou.