Presidente nacional do PSDB afirma que Ciro deverá concorrer a governador do Ceará
Foto de Guilherme Gonsalves
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Presidente nacional do PSDB afirma que Ciro deverá concorrer a governador do Ceará

Presidência da República não está no horizonte, diz o dirigente partidário
Ciro Gomes (Foto: José Cruz/Agência Brasil)
Foto: José Cruz/Agência Brasil Ciro Gomes

Ciro Gomes se filia ao PSDB nesta quarta-feira, 22, com a perspectiva de ser candidato a governador do Ceará no ano que vem e não à Presidência da República.

A informação foi confirmada à coluna pelo presidente nacional do partido, Marconi Perillo.

A possibilidade do ex-presidenciável disputar a presidência foi discutida com Aécio Neves em Brasília, ainda nas primeiras tratativas para a volta de Ciro ao PSDB.

Foto do Guilherme Gonsalves

