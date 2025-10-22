Foto: José Cruz/Agência Brasil Ciro Gomes

Ciro Gomes se filia ao PSDB nesta quarta-feira, 22, com a perspectiva de ser candidato a governador do Ceará no ano que vem e não à Presidência da República.

A informação foi confirmada à coluna pelo presidente nacional do partido, Marconi Perillo.

A possibilidade do ex-presidenciável disputar a presidência foi discutida com Aécio Neves em Brasília, ainda nas primeiras tratativas para a volta de Ciro ao PSDB.