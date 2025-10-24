Logo O POVO+
Um dia no Paço com o Evandro
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Um dia no Paço com o Evandro

Na antessala do gabinete do prefeito Evandro Leitão, a espera básica por uma entrevista exclusiva que durou 52 minutos. A seguir, um preview da conversa cujo teor poderá ser lido no O POVO na segunda, 27
Prefeito Evandro Leitão (Foto: AURÉLIO ALVES)
Foto: AURÉLIO ALVES Prefeito Evandro Leitão

Chego ao Paço Municipal, sede da Prefeitura de Fortaleza, às 11 horas para uma entrevista exclusiva com Evandro Leitão (PT). Pouco depois subo e aguardo o prefeito terminar reuniões. Entre ínterim de ser recebido, passaram secretários, um deles, sentou no sofá e aproveitamos para assistir aos discursos no evento de filiação de Ciro Gomes e José Sarto ao PSDB. Não que eu tenha passado o dia, é força de expressão, mas foram umas boas horas.

Então chega o momento de entrar no gabinete de Evandro, que estava com uma pasta e preparado para me entregar uma série de informações. Entre conversa antes e depois de ligar o gravador, passamos por temas sobre futebol, obras para o próximo ano, dificuldades e um ano da eleição. Sobre o que falamos antes e depois da entrevista não irei falar. Sobre a eleição vocês poderão ler na segunda-feira, 27. Então vamos resumir os 52 minutos de entrevista.

Leia mais

Contas da Prefeitura

Logo de cara, Evandro afirmou que esperava encontrar dificuldades orçamentárias, mas se disse surpreso com o nível de desorganização deixada por Sarto.

"Só esse ano eu tô pagando R$ 1 bilhão só de recuperação de crédito e mais R$ 1 bilhão com inadimplência de fornecedores. Só com a saúde foram R$ 508 milhões do um bilhão. O restante foram com os demais fornecedores, com as demais pastas e vinculadas", disse.

Mobilidade urbana

Se organizando para pôr em prática promessas de campanha a partir 1° de janeiro de 2026, entre elas a isenção de IPVA da Prefeitura a motocicletas de até 160 (c.c.) para entregadores e motoristas e a ampliação do Passe Livre Estudantil para os fins de semana.

Saúde

No próximo ano, o prefeito também informou a implantação do programa "Saúde na Palma da Mão", que disponibiliza serviço de telemedicina, e convênio com as clínicas populares. Além disso, a Prefeitura irá entregar um Hospital Veterinário 24h, com obras previstas para o segundo semestre de 2026.

Revitalização do Centro

Um dos temas abordados foi a revitalização do Centro da Cidade, que se inicia com a entrega da reforma da Praça do Ferreira em novembro. Ele prometeu mais.

"Terminada a Praça do Ferreira a gente começa a Praça da Bandeira/Clóvis Beviláqua. Tem o Passeio Público que nós vamos também reformá-la", disse.

Evandro também se comprometeu a entregar um complexo com um Caps, CEI e Espaço Girassol na Rua Barão do Rio Branco.

Segurança

Em relação a segurança pública, o prefeito apresentou medidas para o início do ano com convocação de guardas e novos pelotões.

"Vamos convocar 254 novos guardas municipais, provavelmente em fevereiro. E lá pra abril estaremos ampliando os pelotões. Eu prometi 12, mas nós já iremos passar para 24", afirmou.

 

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?