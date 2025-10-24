Um dia no Paço com o Evandro

Foto: AURÉLIO ALVES Prefeito Evandro Leitão

Chego ao Paço Municipal, sede da Prefeitura de Fortaleza, às 11 horas para uma entrevista exclusiva com Evandro Leitão (PT). Pouco depois subo e aguardo o prefeito terminar reuniões. Entre ínterim de ser recebido, passaram secretários, um deles, sentou no sofá e aproveitamos para assistir aos discursos no evento de filiação de Ciro Gomes e José Sarto ao PSDB. Não que eu tenha passado o dia, é força de expressão, mas foram umas boas horas.

Então chega o momento de entrar no gabinete de Evandro, que estava com uma pasta e preparado para me entregar uma série de informações. Entre conversa antes e depois de ligar o gravador, passamos por temas sobre futebol, obras para o próximo ano, dificuldades e um ano da eleição. Sobre o que falamos antes e depois da entrevista não irei falar. Sobre a eleição vocês poderão ler na segunda-feira, 27. Então vamos resumir os 52 minutos de entrevista.

Leia mais Evandro: "Tenho estilo completamente diferente dos prefeitos que passaram" Sobre o assunto Evandro: "Tenho estilo completamente diferente dos prefeitos que passaram"

Contas da Prefeitura

Logo de cara, Evandro afirmou que esperava encontrar dificuldades orçamentárias, mas se disse surpreso com o nível de desorganização deixada por Sarto.

"Só esse ano eu tô pagando R$ 1 bilhão só de recuperação de crédito e mais R$ 1 bilhão com inadimplência de fornecedores. Só com a saúde foram R$ 508 milhões do um bilhão. O restante foram com os demais fornecedores, com as demais pastas e vinculadas", disse.

Mobilidade urbana

Se organizando para pôr em prática promessas de campanha a partir 1° de janeiro de 2026, entre elas a isenção de IPVA da Prefeitura a motocicletas de até 160 (c.c.) para entregadores e motoristas e a ampliação do Passe Livre Estudantil para os fins de semana.

Saúde

No próximo ano, o prefeito também informou a implantação do programa "Saúde na Palma da Mão", que disponibiliza serviço de telemedicina, e convênio com as clínicas populares. Além disso, a Prefeitura irá entregar um Hospital Veterinário 24h, com obras previstas para o segundo semestre de 2026.

Revitalização do Centro

Um dos temas abordados foi a revitalização do Centro da Cidade, que se inicia com a entrega da reforma da Praça do Ferreira em novembro. Ele prometeu mais.

"Terminada a Praça do Ferreira a gente começa a Praça da Bandeira/Clóvis Beviláqua. Tem o Passeio Público que nós vamos também reformá-la", disse.

Evandro também se comprometeu a entregar um complexo com um Caps, CEI e Espaço Girassol na Rua Barão do Rio Branco.

Segurança

Em relação a segurança pública, o prefeito apresentou medidas para o início do ano com convocação de guardas e novos pelotões.

"Vamos convocar 254 novos guardas municipais, provavelmente em fevereiro. E lá pra abril estaremos ampliando os pelotões. Eu prometi 12, mas nós já iremos passar para 24", afirmou.



