Um dia no Paço com o Evandro

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
Na antessala do gabinete do prefeito Evandro Leitão, a espera básica por uma entrevista exclusiva que durou 52 minutos. A seguir, um preview da conversa cujo teor poderá ser lido no O POVO na segunda, 27
Chego ao Paço Municipal, sede da Prefeitura de Fortaleza, às 11 horas para uma entrevista exclusiva com Evandro Leitão (PT). Pouco depois subo e aguardo o prefeito terminar reuniões. Entre ínterim de ser recebido, passaram secretários, um deles, sentou no sofá e aproveitamos para assistir aos discursos no evento de filiação de Ciro Gomes e José Sarto ao PSDB. Não que eu tenha passado o dia, é força de expressão, mas foram umas boas horas.
Então chega o momento de entrar no gabinete de Evandro, que estava com uma pasta e preparado para me entregar uma série de informações. Entre conversa antes e depois de ligar o gravador, passamos por temas sobre futebol, obras para o próximo ano, dificuldades e um ano da eleição. Sobre o que falamos antes e depois da entrevista não irei falar. Sobre a eleição vocês poderão ler na segunda-feira, 27. Então vamos resumir os 52 minutos de entrevista.
Logo de cara, Evandro afirmou que esperava encontrar dificuldades orçamentárias, mas se disse surpreso com o nível de desorganização deixada por Sarto.
"Só esse ano eu tô pagando R$ 1 bilhão só de recuperação de crédito e mais R$ 1 bilhão com inadimplência de fornecedores. Só com a saúde foram R$ 508 milhões do um bilhão. O restante foram com os demais fornecedores, com as demais pastas e vinculadas", disse.
Mobilidade urbana
Se organizando para pôr em prática promessas de campanha a partir 1° de janeiro de 2026, entre elas a isenção de IPVA da Prefeitura a motocicletas de até 160 (c.c.) para entregadores e motoristas e a ampliação do Passe Livre Estudantil para os fins de semana.
Saúde
No próximo ano, o prefeito também informou a implantação do programa "Saúde na Palma da Mão", que disponibiliza serviço de telemedicina, e convênio com as clínicas populares. Além disso, a Prefeitura irá entregar um Hospital Veterinário 24h, com obras previstas para o segundo semestre de 2026.
Revitalização do Centro
Um dos temas abordados foi a revitalização do Centro da Cidade, que se inicia com a entrega da reforma da Praça do Ferreira em novembro. Ele prometeu mais.
"Terminada a Praça do Ferreira a gente começa a Praça da Bandeira/Clóvis Beviláqua. Tem o Passeio Público que nós vamos também reformá-la", disse.
Evandro também se comprometeu a entregar um complexo com um Caps, CEI e Espaço Girassol na Rua Barão do Rio Branco.
Segurança
Em relação a segurança pública, o prefeito apresentou medidas para o início do ano com convocação de guardas e novos pelotões.
"Vamos convocar 254 novos guardas municipais, provavelmente em fevereiro. E lá pra abril estaremos ampliando os pelotões. Eu prometi 12, mas nós já iremos passar para 24", afirmou.
