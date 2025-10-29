Foto: Daniel Galber/Especial para O POVO / Fernanda Barros / Aurélio Alves / Samuel Setubal Governistas criticam Carmelo Neto (PL) por vídeo sobre operação que matou mais de 100 pessoas no Rio de Janeiro

A megaoperação policial do Rio de Janeiro que deixou mais de 130 mortos, trouxe repercussões para a política cearense. O deputado estadual licenciado Carmelo Neto (PL) foi às redes sociais falar sobre possível impacto no Ceará, com mortes de líderes do crime organizado, e criticar o governador Elmano de Freitas (PT).

"Da última vez que um líder de facção que comanda bairros da região morreu em alguma operação vocês lembram o caos que foi. Ônibus foram incendiados, fez uma onda de terror, ataques, fecharam comércio na região", disse em vídeo publicado na noite da terça-feira, 28.

"Eu vim aqui ver com os meus próprios olhos, coisa que o governador Elmano não fez porque não tem coragem, é frouxo, não tem coragem de enfrentar o crime. Antes que a população viva uma onda de terror, vamos evitar um banho de sangue, governador. Se antecipe, use a inteligência do Estado", declarou o bolsonarista.



De acordo com apuração do O POVO, ao menos quatro cearenses, apontados como lideranças do Comando Vermelho (CV) nos bairros Pirambu, onde Carmelo gravou o vídeo, e Carlito Pamplona, também citado, em Fortaleza, estariam entre os mortos na operação mais letal do Rio de Janeiro. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) monitora a situação.

Após o vídeo de Carmelo, membros da base do governo estadual responderam criticando as falas como "oportunistas e irresponsáveis". Romeu Aldigueri (PSB), presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), disse que o deputado buscou "likes" criando mentiras.

"Quero aqui lamentar, repudiar veementemente o uso da política como instrumento para fomentar o caos, para fomentar o terror. É inadmissível que a gente ainda tenha político que passa o dia fazendo vídeos atrás de likes, fazendo e criando mentiras e prejudicando o bem-estar da população cearense", afirmou em publicação.

"Políticos do Ceará com afã de ganhar likes, irresponsavelmente levianamente dizem que essa operação pode resultar num caos em bairros de Fortaleza. É lamentável, é inescrupuloso", declarou Romeu.

Quem também se manifestou criticando Carmelo foi o secretário-chefe da Casa Civil do Ceará, Chagas Vieira (sem partido). Ele acusou o bolsonarista de estar "torcendo" para que a situação do Rio de Janeiro se repita no Ceará, estimulando o crime e que só tem coragem frente ao celular.

"O oportunismo de algumas figuras políticas daqui, com vídeos medíocres torcendo para que o caos ocorrido no RJ se repita no Ceará, impressiona pela irresponsabilidade e inconsequência. Estimulam o crime. Nunca fizeram nada pela segurança. Só têm coragem diante da lente do celular", escreveu nas redes sociais.



Na sessão legislativa da Alece, nesta quarta-feira, 29, o líder de Elmano, deputado estadual Guilherme Sampaio (PT), também criticou Carmelo, chamando a atitude de irresponsável e que teria como objetivo aterrorizar a população para se projetar eleitoralmente. Ele chamou a operação do governador do Rio, Cláudio Castro (PL), de desastrosa e lembrou que o político é do mesmo partido do parlamentar bolsonarista.

"Eu quero me dirigir ao deputado Carmelo. Sua atitude, deputado, foi absolutamente irresponsável ao se aproveitar do medo do povo para postar nas redes sociais um vídeo aterrorizando o povo cearense. Aterrorizando o nosso povo, unicamente, no meu juízo, e aí é a minha responsabilidade, com o objetivo de se projetar eleitoralmente. Isso é uma demagogia mesquinha inaceitável", afirmou.