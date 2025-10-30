Logo O POVO+
Câmara aprova Plano Plurianual que prevê R$ 70,5 bilhões para Fortaleza
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Câmara aprova Plano Plurianual que prevê R$ 70,5 bilhões para Fortaleza

Do montante total, cerca de R$ 19 bilhões serão destinados para a Saúde e R$ 18,4 bilhões na Educação
Tipo Notícia
￼CÂMARA aprovou aplicação de punição, mas se dividiu (Foto: Érika Fonseca/CMFor)
Foto: Érika Fonseca/CMFor ￼CÂMARA aprovou aplicação de punição, mas se dividiu

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou nesta quarta-feira, 29, o Plano Plurianual (PPA) para 2026-2029, prevendo um orçamento de R$ 70,5 bilhões para políticas públicas da capital cearense.

O PPA 2026-2029 foi dividido em sete eixos. Confira:

  1. Acolhimento Inclusivo e Qualidade nos Serviços Municipais
  2. Convivência Ambiental e Sustentável
  3. Equidade Social e Territorial
  4. Emprego e Renda
  5. Patrimônio Cultural
  6. Mobilidade Urbana e Acessibilidade
  7. Requalificação do Centro Urbano e Governança e Gestão Pública Compartilhada

Do montante total, cerca de R$ 19 bilhões estão previstos para a saúde, com foco em redução das filas de cirurgias e exames no Sistema Único de Saúde (SUS), ampliação do projeto Espaço Girassol e criação do Programa de Atenção à Saúde da Mulher, entre outros projetos.

Já na área da educação, o PPA prevê R$ 18,4 bilhões para ampliação do ensino integral oferecendo oficnas culturais e esportivas na rede pública de Fortaleza, construção de novas escolas e creches e criação de espaços multiuso como quadras, salas de vídeo e áreas de recreação.

O PPA é um planejamento elaborado pela Prefeitura de Fortaleza que estabelece metas e diretrizes para os próximos quatro anos, sendo base para definir investimentos e orçamentos para políticas públicas.

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?