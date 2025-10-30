Foto: Érika Fonseca/CMFor ￼CÂMARA aprovou aplicação de punição, mas se dividiu

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou nesta quarta-feira, 29, o Plano Plurianual (PPA) para 2026-2029, prevendo um orçamento de R$ 70,5 bilhões para políticas públicas da capital cearense.

O PPA 2026-2029 foi dividido em sete eixos. Confira:

Acolhimento Inclusivo e Qualidade nos Serviços Municipais

Convivência Ambiental e Sustentável

Equidade Social e Territorial

Emprego e Renda

Patrimônio Cultural

Mobilidade Urbana e Acessibilidade

Requalificação do Centro Urbano e Governança e Gestão Pública Compartilhada

Do montante total, cerca de R$ 19 bilhões estão previstos para a saúde, com foco em redução das filas de cirurgias e exames no Sistema Único de Saúde (SUS), ampliação do projeto Espaço Girassol e criação do Programa de Atenção à Saúde da Mulher, entre outros projetos.

Já na área da educação, o PPA prevê R$ 18,4 bilhões para ampliação do ensino integral oferecendo oficnas culturais e esportivas na rede pública de Fortaleza, construção de novas escolas e creches e criação de espaços multiuso como quadras, salas de vídeo e áreas de recreação.

O PPA é um planejamento elaborado pela Prefeitura de Fortaleza que estabelece metas e diretrizes para os próximos quatro anos, sendo base para definir investimentos e orçamentos para políticas públicas.