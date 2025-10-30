Câmara aprova Plano Plurianual que prevê R$ 70,5 bilhões para Fortaleza
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou nesta quarta-feira, 29, o Plano Plurianual (PPA) para2026-2029, prevendo um orçamento de R$ 70,5 bilhões para políticas públicas da capital cearense.
O PPA 2026-2029 foi dividido em sete eixos. Confira:
Acolhimento Inclusivo e Qualidade nos Serviços Municipais
Convivência Ambiental e Sustentável
Equidade Social e Territorial
Emprego e Renda
Patrimônio Cultural
Mobilidade Urbana e Acessibilidade
Requalificação do Centro Urbano e Governança e Gestão Pública Compartilhada
Do montante total, cerca de R$ 19 bilhões estão previstos para a saúde, com foco em redução das filas de cirurgias e exames no Sistema Único de Saúde (SUS), ampliação do projeto Espaço Girassol e criação do Programa de Atenção à Saúde da Mulher, entre outros projetos.
Já na área da educação, o PPA prevê R$ 18,4 bilhões para ampliação do ensino integral oferecendo oficnas culturais e esportivas na rede pública de Fortaleza, construção de novas escolas e creches e criação de espaços multiuso como quadras, salas de vídeo e áreas de recreação.
O PPA é um planejamento elaborado pela Prefeitura de Fortaleza que estabelece metas e diretrizes para os próximos quatro anos, sendo base para definir investimentos e orçamentos para políticas públicas.
Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.