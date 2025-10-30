Logo O POVO+
Prefeitura de Fortaleza convocará 254 guardas no início de 2026, diz Evandro
Prefeitura de Fortaleza convocará 254 guardas no início de 2026, diz Evandro

Evandro Leitão (PT) afirmou também que a gestão pretende duplicar o número de pelotões no segundo ano de mandato
Evandro Leitão (PT) afirma que a Prefeitura convocará 254 novos guardas municipais no início de 2026 (Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO)
A Prefeitura de Fortaleza irá convocar 254 guardas municipais no início do próximo ano, com previsão para fevereiro. A informação foi dita por Evandro Leitão (PT) à coluna em entrevista exclusiva no Paço Municipal.

Ainda de acordo com o prefeito, o número de pelotões da guarda municipal será duplicado. Já foram entregues 12, um em cada Regional. A gestão estuda onde serão os próximos. A perspectiva é de iniciar em abril.

"Na área da segurança pública, já implantei os 12 pelotões. Nós já implantamos e vamos agora no início do ano ampliar esses 12 pelotões para 24 pelotões. E com a posse de mais 254 novos guardas que estamos chamando no início do ano", disse Evandro.

"Com esses 254 novos guardas municipais, provavelmente em fevereiro. E lá pra abril estaremos ampliando os novos pelotões. Eu prometi 12, mas nós já iremos passar para 24. Está sendo estudado pela Secretaria de Segurança se a gente faz pelotão escolar, se faz na área da saúde", completou.

