Cláudio Castro, do PL, parabeniza Elmano, do PT, por operação policial que matou 7
"Parabenizo os policiais do Ceará e o governador Elmano de Freitas (PT) pela coragem e determinação no enfrentamento ao crime organizado. O episódio de hoje mostra, mais uma vez, que essa é uma guerra que não tem fronteiras e exige união entre os estados", afirmou Castro.
O governador, que liderou a operação com o maior número de mortos, passando dos 120, incluindo a de quatro policiais e quatro líderes faccionados cearenses, disse que no Rio de Janeiro sua gestão tem agido com a mesma firmeza do que o Ceará, classificando as organizações como "narcoterrorismo".
"No Rio de Janeiro, temos agido com a mesma firmeza, colocando o Estado nas ruas, retomando territórios e enfrentando o narcoterrorismo de frente", declarou.
Elmano, também comemorou a operação da Policia Militar do Ceará (PMCE) realizada em Canindé, distante cerca 120 km de Fortaleza. Os profissionais de segurança foram alvos de disparos com armas de fogo por criminosos e responderam a ação.
"Nenhum policial morto. Nenhum inocente alvejado. A população protegida. Parabéns à nossa Polícia Militar do Ceará!", escreveu o petista em suas redes sociai.
