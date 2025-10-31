Cláudio Castro, do PL, parabeniza Elmano, do PT, por operação policial que matou 7

Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil/DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), parabenizou o governador Elmano de Freitas (PT) por operação realizada em Canindé nesta sexta-feira, 31

Cláudio Castro (PL), governador do Rio de Janeiro, parabenizou o Elmano de Freitas (PT), chefe do Executivo do Ceará, por operação policial que matou sete membros de organização criminosa na madrugada desta sexta-feira, 31.

"Parabenizo os policiais do Ceará e o governador Elmano de Freitas (PT) pela coragem e determinação no enfrentamento ao crime organizado. O episódio de hoje mostra, mais uma vez, que essa é uma guerra que não tem fronteiras e exige união entre os estados", afirmou Castro.

O governador, que liderou a operação com o maior número de mortos, passando dos 120, incluindo a de quatro policiais e quatro líderes faccionados cearenses, disse que no Rio de Janeiro sua gestão tem agido com a mesma firmeza do que o Ceará, classificando as organizações como "narcoterrorismo".

"No Rio de Janeiro, temos agido com a mesma firmeza, colocando o Estado nas ruas, retomando territórios e enfrentando o narcoterrorismo de frente", declarou.



Elmano, também comemorou a operação da Policia Militar do Ceará (PMCE) realizada em Canindé, distante cerca 120 km de Fortaleza. Os profissionais de segurança foram alvos de disparos com armas de fogo por criminosos e responderam a ação.

"Nenhum policial morto. Nenhum inocente alvejado. A população protegida. Parabéns à nossa Polícia Militar do Ceará!", escreveu o petista em suas redes sociai.