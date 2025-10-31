Foto: FÁBIO LIMA Fachada da Câmara Municipal de Fortaleza

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) realizará na próxima segunda-feira, 3 de novembro uma audiência pública sobre a revisão do Plano Diretor, que chegou ao Parlamento nesta semana.

O momento de debate acontecerá a partir das 9h no auditório Auditório Ademar Arruda.

De acordo com o vereador Bruno Mesquita (PSD), líder do prefeito Evandro Leitão na CMFor e relator do Plano Diretor na comissão especial, a expectativa é de que os vereadores apresentem até 12 de novembro as emendas sugerindo alterações no texto.

Após a audiência pública, a liderança do governo e a comissão buscarão ouvir setores da sociedade sobre possíveis alterações do que foi votado na Conferência da Cidade.

A CMFor prevê apreciação em plenário e votação final da mensagem antes do início do recesso parlamentar, no final de dezembro.