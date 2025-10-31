Oposição pressiona votação de projeto de Danilo Forte que equipara facções a terroristas
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
No inicio da semana, Danilo se reuniu com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PP); Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara; e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Derrite irá deixar a pasta para assumir a relatoria da proposta em novembro.
Danilo Forte destacou que seu projeto prevê endurecimento de medidas para que o criminoso passe mais tempo preso. Segundo ele, a polícia prende e logo ele é solto.
"Meu PL propõe o aumento de um terço das penas para quem participa de organizações criminosas, assim como endurecemos a legislação para manter esses criminosos na cadeia por mais tempo, com o fim da saidinha, da tornozeleira eletrônica e da audiência de custódia", afirmou o deputado.
"As operações desses grupos ultrapassam significativamente o escopo da criminalidade ordinária, representando um ataque não só contra a ordem social estabelecida, mas constituindo também um sério risco à estabilidade e segurança do país como um todo. Os criminosos deste país precisam de leis que sirvam para eles", disse Danilo.
Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.