Logo O POVO+
Oposição pressiona votação de projeto de Danilo Forte que equipara facções a terroristas
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Oposição pressiona votação de projeto de Danilo Forte que equipara facções a terroristas

O autor da proposta se reuniu com lideranças do PL e secretário de São Paulo que assumirá a relatoria do texto
Danilo Forte (União) reúne lideranças do PL e relator do projeto que equipara facções criminosas com terroristas (Foto: Divulgação/Ascom Danilo Forte)
Foto: Divulgação/Ascom Danilo Forte Danilo Forte (União) reúne lideranças do PL e relator do projeto que equipara facções criminosas com terroristas

A oposição na Câmara dos Deputados se articula para pressionar a votação do projeto de autoria do deputado cearense Danilo Forte (União) que equipara organizações criminosas e milícias privadas a terroristas. O texto teve a urgência aprovada em maio.

No inicio da semana, Danilo se reuniu com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PP); Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara; e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Derrite irá deixar a pasta para assumir a relatoria da proposta em novembro.

Danilo Forte destacou que seu projeto prevê endurecimento de medidas para que o criminoso passe mais tempo preso. Segundo ele, a polícia prende e logo ele é solto.

"Meu PL propõe o aumento de um terço das penas para quem participa de organizações criminosas, assim como endurecemos a legislação para manter esses criminosos na cadeia por mais tempo, com o fim da saidinha, da tornozeleira eletrônica e da audiência de custódia", afirmou o deputado.

"As operações desses grupos ultrapassam significativamente o escopo da criminalidade ordinária, representando um ataque não só contra a ordem social estabelecida, mas constituindo também um sério risco à estabilidade e segurança do país como um todo. Os criminosos deste país precisam de leis que sirvam para eles", disse Danilo.

 

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?