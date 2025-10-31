Foto: Divulgação/Ascom Danilo Forte Danilo Forte (União) reúne lideranças do PL e relator do projeto que equipara facções criminosas com terroristas

A oposição na Câmara dos Deputados se articula para pressionar a votação do projeto de autoria do deputado cearense Danilo Forte (União) que equipara organizações criminosas e milícias privadas a terroristas. O texto teve a urgência aprovada em maio.

No inicio da semana, Danilo se reuniu com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PP); Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara; e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Derrite irá deixar a pasta para assumir a relatoria da proposta em novembro.

Danilo Forte destacou que seu projeto prevê endurecimento de medidas para que o criminoso passe mais tempo preso. Segundo ele, a polícia prende e logo ele é solto.

"Meu PL propõe o aumento de um terço das penas para quem participa de organizações criminosas, assim como endurecemos a legislação para manter esses criminosos na cadeia por mais tempo, com o fim da saidinha, da tornozeleira eletrônica e da audiência de custódia", afirmou o deputado.

"As operações desses grupos ultrapassam significativamente o escopo da criminalidade ordinária, representando um ataque não só contra a ordem social estabelecida, mas constituindo também um sério risco à estabilidade e segurança do país como um todo. Os criminosos deste país precisam de leis que sirvam para eles", disse Danilo.