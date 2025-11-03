Após brigas e desfiliação, Lupi faz as pazes com Evandro: "Tá desculpado"
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
Em convenção partidária pedetista no último sábado, 1º, Lupi disse que após a eleição em 2024 foi visitar Evandro, que por sua vez se desculpou por ter deixado a sigla e desavenças passdas.
"Primeira vez que eu vou depois da eleição para visitá-lo, ele me deixou até encabulado porque teve essa briga nossa interna, ele saiu do partido. 'Lupi me desculpa'. 'Que isso, desculpa por quê? Porque eu saí do PDT'", relatou o diálogo.
Prosseguiu Lupi: "Se é pra ajudar o PDT como você tá ajudando, tá desculpado. Aquilo me cativou. Eu senti verdade, pureza, humildade", disse.
Em 2022, Evandro era pré-candidato a governador pelo partido, junto de Mauro Filho, Izolda Cela e Roberto Cláudio, e em agenda no Ceará, Carlos Lupi fez enfática defesa de apoio a RC, gerando descontentamento.