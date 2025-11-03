Após brigas e desfiliação, Lupi faz as pazes com Evandro: "Tá desculpado"

Foto: FÁBIO LIMA/O POVO Carlos Lupi e Evandro Leitão

Carlos Lupi, presidente nacional do PDT, e Evandro Leitão (PT) se abraçaram e fizeram as pazes após discussões e saída do hoje prefeito de Fortaleza do partido para o PT.

Em convenção partidária pedetista no último sábado, 1º, Lupi disse que após a eleição em 2024 foi visitar Evandro, que por sua vez se desculpou por ter deixado a sigla e desavenças passdas.

"Primeira vez que eu vou depois da eleição para visitá-lo, ele me deixou até encabulado porque teve essa briga nossa interna, ele saiu do partido. 'Lupi me desculpa'. 'Que isso, desculpa por quê? Porque eu saí do PDT'", relatou o diálogo.

Prosseguiu Lupi: "Se é pra ajudar o PDT como você tá ajudando, tá desculpado. Aquilo me cativou. Eu senti verdade, pureza, humildade", disse.



Em 2022, Evandro era pré-candidato a governador pelo partido, junto de Mauro Filho, Izolda Cela e Roberto Cláudio, e em agenda no Ceará, Carlos Lupi fez enfática defesa de apoio a RC, gerando descontentamento.

Leitão chamou na época a atitude de "inoportuna" e "desrespeitosa". Houve uma forte discussão em grupo com outros deputados que estavam no PDT na época. Evandro deixou o partido em 2023 para ser candidato a prefeito pelo PT contra José Sarto, filiado então ao PDT. No segundo turno, com a derrota do então prefeito, Lupi declarou apoio a Evandro.