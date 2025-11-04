Logo O POVO+
Capitão Wagner diz que Moses e Fernanda podem perder mandato por apoio ao PT
Foto de Guilherme Gonsalves
Guilherme Gonsalves

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

"Existe uma consequência para cada ato político", disse o presidente estadual do União Brasil.
Capitão Wagner, presidente do União Brasil no Ceará (Foto: AURÉLIO ALVES)
Foto: AURÉLIO ALVES Capitão Wagner, presidente do União Brasil no Ceará

Capitão Wagner, presidente do União Brasil Ceará, afirmou que os deputados federais Fernanda Pessoa e Moses Rodrigues podem perder os mandatos caso apoiem a candidatura do governador Elmano de Freitas (PT) em 2026.

"Existe uma consequência para cada ato político. Se a nossa federação declara apoio a um candidato de oposição e os dois estão num palanque adversário, e aqui não é ameaça, eles conhecem a legislação, o suplente deles e o Ministério Público vão entrar com ação pra eles perderem o mandato. Não é o Wagner que tá ameaçando, é natural do processo eleitoral", disse em entrevista à rádio Voz FM nesta terça-feira, 4.

A declaração de Wagner vem um dia após Moses afirmar categoricamente que apoiará Elmano para o Governo do Ceará ano que vem. Moses é cotado para ser candidato a senador pela base caso a federação entre União Brasil e PP ficar na base.

Capitão disse ter gratidão a Fernanda Pessoa e ao pai dela, Roberto Pessoa, prefeito de Maracanaú, mas ressaltou que o próprio gestor sabe da impossibilidade de continuar filiado ao União Brasil caso queira permanecer aliado a Elmano.

"União Brasil marchará na oposição. Eu tenho um carinho muito grande pela Fernanda, porque ela tirou licença para eu assumir o mandato lá em 2011 de deputado estadual. Sou muito grato a ela e ao Roberto por ter me chamado para assumir a secretaria (de Saúde) em Maracanaú", declarou.

"Mas o próprio Roberto e ela sabem que se quiser votar em outro governador que não o nosso, ela vai ter que procurar outra legenda. Não é isso o que a gente quer", completou.

Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará.

