Foto: AURÉLIO ALVES Capitão Wagner, presidente do União Brasil no Ceará

Capitão Wagner, presidente do União Brasil Ceará, afirmou que os deputados federais Fernanda Pessoa e Moses Rodrigues podem perder os mandatos caso apoiem a candidatura do governador Elmano de Freitas (PT) em 2026.

"Existe uma consequência para cada ato político. Se a nossa federação declara apoio a um candidato de oposição e os dois estão num palanque adversário, e aqui não é ameaça, eles conhecem a legislação, o suplente deles e o Ministério Público vão entrar com ação pra eles perderem o mandato. Não é o Wagner que tá ameaçando, é natural do processo eleitoral", disse em entrevista à rádio Voz FM nesta terça-feira, 4.

A declaração de Wagner vem um dia após Moses afirmar categoricamente que apoiará Elmano para o Governo do Ceará ano que vem. Moses é cotado para ser candidato a senador pela base caso a federação entre União Brasil e PP ficar na base.

Capitão disse ter gratidão a Fernanda Pessoa e ao pai dela, Roberto Pessoa, prefeito de Maracanaú, mas ressaltou que o próprio gestor sabe da impossibilidade de continuar filiado ao União Brasil caso queira permanecer aliado a Elmano.

"União Brasil marchará na oposição. Eu tenho um carinho muito grande pela Fernanda, porque ela tirou licença para eu assumir o mandato lá em 2011 de deputado estadual. Sou muito grato a ela e ao Roberto por ter me chamado para assumir a secretaria (de Saúde) em Maracanaú", declarou.

"Mas o próprio Roberto e ela sabem que se quiser votar em outro governador que não o nosso, ela vai ter que procurar outra legenda. Não é isso o que a gente quer", completou.