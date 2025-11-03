Moses Rodrigues: "Independente da posição do partido, estaremos com Elmano"

Foto: Reprodução/Instagram Moses Rodrigues Moses Rodrigues é deputado federal pelo União Brasil

O deputado federal Moses Rodrigues (União) reafirmou nesta segunda-feira, 3, que irá apoiar candidatura de reeleição de Elmano de Freitas (PT) ao Governo do Ceará. Declaração ocorreu durante evento em Itapipoca, que contou com presença também dos deputados Fernanda Pessoa (União) e AJ Albuquerque (PP).

A declaração ocorreu na manhã desta segunda-feira, durante entrega de 500 casas do Residencial Vicente Antenor Ferreira Gomes, do Minha Casa Minha Vida, em Itapipoca. Ato teve participação dos ministros Jáder Filho (Cidades) e Camilo Santana (Educação). Na ocasião, Moses afirmou ainda que os outros parlamentares também deverão apoiar o petista na campanha para a reeleição.

“Nós do União Brasil, e também do PP, estamos aí numa federação que tem aí uma divisão, uma ala que quer ficar na oposição. Mas tenha certeza, governador, que eu, a deputada Fernanda Pessoa, o deputado AJ Albuquerque, estaremos lhe apoiando para a reeleição. Porque nós reconhecemos o trabalho que Vossa Excelência tem feito pelo Estado”, diz.

“Independente da posição do partido, nós estaremos marchando juntos pela sua pré-campanha à reeleição e, no futuro pela sua campanha de reeleição, porque tenho certeza de que é o melhor para o Estado do Ceará”, continua.

