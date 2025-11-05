Ciro Gomes saúda Priscila Costa como "nossa possível pré-candidata ao Senado"

Foto: Fábio Lima/O POVO / Érika Fonseca/CMFor Ciro Gomes (PSDB) e Priscila Costa (PL)

Ciro Gomes (PSDB) cumprimentou e saudou a vereadora de Fortaleza Priscila Costa (PL) como "possível pré-candidata" a senadora em 2026.

"Cumprimentar a minha conterrânea Priscila que tá indicada lá como nossa possível pré-candidata ao Senado", declarou o pré-candidato a governador em evento de filiação de Roberto Cláudio ao União Brasil em Brasília.

Ciro já manifestou apoio ao deputado estadual Alcides Fernandes (PL), pai de André Fernandes (PL), para o Senado Federal. Inclusive, o parlamentar fez peças nas redes sociais se intitulando como "pré-candidato do Ciro".

Alcides e Priscila disputam a indicação para a candidatura ao Senado no ano que vem. A vereadora recebeu apoio de Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama e de Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL.