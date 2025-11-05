Logo O POVO+
Ciro Gomes saúda Priscila Costa como "nossa possível pré-candidata ao Senado"
Foto de Guilherme Gonsalves
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

O ex-presidenciável e pré-candidato a governador já declarou apoio a Alcides Fernandes como pré-candidato a senador pelo PL
Ciro Gomes (PSDB) e Priscila Costa (PL) (Foto: Fábio Lima/O POVO / Érika Fonseca/CMFor)
Foto: Fábio Lima/O POVO / Érika Fonseca/CMFor Ciro Gomes (PSDB) e Priscila Costa (PL)

Ciro Gomes (PSDB) cumprimentou e saudou a vereadora de Fortaleza Priscila Costa (PL) como "possível pré-candidata" a senadora em 2026.

"Cumprimentar a minha conterrânea Priscila que tá indicada lá como nossa possível pré-candidata ao Senado", declarou o pré-candidato a governador em evento de filiação de Roberto Cláudio ao União Brasil em Brasília.

Ciro já manifestou apoio ao deputado estadual Alcides Fernandes (PL), pai de André Fernandes (PL), para o Senado Federal. Inclusive, o parlamentar fez peças nas redes sociais se intitulando como "pré-candidato do Ciro".

Alcides e Priscila disputam a indicação para a candidatura ao Senado no ano que vem. A vereadora recebeu apoio de Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama e de Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL.

