Cresce aposta de aliados de que Chagas é o candidato de Camilo para o Senado
Secretário-chefe da Casa Civil é homem de confiança do ministro e o preferido para concorrer a senador pela base, segundo interlocutores
Chagas Vieira, secretário da casa civil, em participação do programa Jogo Político no Grupo O POVO de Comunicação (Foto: FCO FONTENELE)
Foto: FCO FONTENELE Chagas Vieira, secretário da casa civil, em participação do programa Jogo Político no Grupo O POVO de Comunicação

Camilo Santana (PT), ministro da Educação, tem um candidato a senador em 2026. O nome é o do seu aliado, braço direito e secretário-chefe da Casa Civil do Ceará, Chagas Vieira (sem partido), segundo interlocutores.

O colunista Lauro Jardim do O Globo publicou que Chagas é a preferência de Camilo para o posto. A informação foi confirmada à coluna por meio de fontes ligadas ao Governo.

Segundo apuração, a indicação do ministro pelo homem de confiança já tem provocado recalculo de rota em outros aliados interessados pela vaga, dentre eles os deputados federais José Guimarães (PT) e Eunício Oliveira (MDB).

"Tem muita gente chateada", confidenciou um interlocutor sobre a escolha de Chagas por Camilo. Ele também é cotado para vice-governador do Ceará.

Em conversa com a coluna, outro integrante do governo disse que não pode cravar a escolha de Chagas. "Nem que seja e que não seja", disse. Porém, lembrou que o secretário já se colocou à disposição para várias tarefas e missões do projeto, dentre elas a de ser candidato a senador. 

 

