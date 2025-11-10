Cresce aposta de aliados de que Chagas é o candidato de Camilo para o Senado

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
Camilo Santana (PT), ministro da Educação, tem um candidato a senador em 2026. O nome é o do seu aliado, braço direito e secretário-chefe da Casa Civil do Ceará, Chagas Vieira (sem partido), segundo interlocutores.
O colunista Lauro Jardim do O Globo publicou que Chagas é a preferência de Camilo para o posto. A informação foi confirmada à coluna por meio de fontes ligadas ao Governo.
Segundo apuração, a indicação do ministro pelo homem de confiança já tem provocado recalculo de rota em outros aliados interessados pela vaga, dentre eles os deputados federais José Guimarães (PT) e Eunício Oliveira (MDB).
Em conversa com a coluna, outro integrante do governo disse que não pode cravar a escolha de Chagas. "Nem que seja e que não seja", disse. Porém, lembrou que o secretário já se colocou à disposição para várias tarefas e missões do projeto, dentre elas a de ser candidato a senador.
