Adail defende que PDT tenha candidato ao governo e diz: "Pode botar meu nome"

O vereador Adail Júnior sonha alto e faz defesa "solitária" de que o PDT não fique dependente ou "debaixo" das asas de nenhum partido e lance o próprio candidato a governador do Ceará em 2026.

"Faço uma defesa, não sei se é solitária. Eu queria lançar, se dependesse do vereador Adail, o PDT ia era ter candidato a governador do Estado do Ceará. Nós éramos pra ter era candidato a governador do Estado. O PDT é grande hoje, não pode tá debaixo das asas de PT, de PSDB, de PL, de União não", disse na tribuna da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) na última semana.

Adail, 1° vice-presidente do diretório do PDT em Fortaleza, colocou-se à disposição para ser candidato ao posto do Executivo cearense.

"E bota o meu nome, pode botar o meu nome, pode botar que eu vou. Vou pra qualquer coisa, bote aí pra ver se eu não vou", afirmou. Colegas disseram que ele tinha "mais cara de senador" e devolveu a brincadeira. "Senador também, me bote que eu vou".

Convenção do PDT no início do mês elegeu os diretórios de Fortaleza e Ceará, selando o apoio da sigla brizolista à reeleição de Elmano de Freitas (PT) após idas e vindas e rompimentos, o mais recente com a saída de Ciro Gomes do partido para o PSDB.

Mas para Adail, a agremiação não pode ficar esperando por candidaturas, seja do PT e PL, e definições para o Senado Federal e Governo Estadual, precisando o PDT se impor.

"Nós não podemos hoje tá esperando quem é o candidato do PL, quem é o candidato do PT, se o senador vai ser fulano, sicrano, beltrano. Não, vamos nos impor. Rapaz, a vaga de Senado é nossa, é nossa. E sairmos desse anonimato. Vou continuar defendendo que o PDT tenha sim candidato a Governo do Estado do Ceará em 2026", completou.

