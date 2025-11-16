Adail defende que PDT tenha candidato ao governo e diz: "Pode botar meu nome"

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
O vereador Adail Júnior sonha alto e faz defesa "solitária" de que o PDT não fique dependente ou "debaixo" das asas de nenhum partido e lance o próprio candidato a governador do Ceará em 2026.
"Faço uma defesa, não sei se é solitária. Eu queria lançar, se dependesse do vereador Adail, o PDT ia era ter candidato a governador do Estado do Ceará. Nós éramos pra ter era candidato a governador do Estado. O PDT é grande hoje, não pode tá debaixo das asas de PT, de PSDB, de PL, de União não", disse na tribuna da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) na última semana.
Adail, 1° vice-presidente do diretório do PDT em Fortaleza, colocou-se à disposição para ser candidato ao posto do Executivo cearense.
"E bota o meu nome, pode botar o meu nome, pode botar que eu vou. Vou pra qualquer coisa, bote aí pra ver se eu não vou", afirmou. Colegas disseram que ele tinha "mais cara de senador" e devolveu a brincadeira. "Senador também, me bote que eu vou".
Mas para Adail, a agremiação não pode ficar esperando por candidaturas, seja do PT e PL, e definições para o Senado Federal e Governo Estadual, precisando o PDT se impor.
"Nós não podemos hoje tá esperando quem é o candidato do PL, quem é o candidato do PT, se o senador vai ser fulano, sicrano, beltrano. Não, vamos nos impor. Rapaz, a vaga de Senado é nossa, é nossa. E sairmos desse anonimato. Vou continuar defendendo que o PDT tenha sim candidato a Governo do Estado do Ceará em 2026", completou.
