Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
O momento durou cerca de três horas, aconteceu no hotel Meliá e contou com a família Bolsonaro, direção nacional e dezenas de mandatários. Entre elas está o foco total em pautar e votar o projeto de anistia.
Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL, irá se encontrar com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PP), para viabilizar a tramitação.
Também ficou decidido que Flávio Bolsonaro, filho 01 de Jair, será o porta-voz da família. Antes de qualquer decisão e comunicação, ele se reunirá com o pai, os irmãos e Michelle Bolsonaro antes de levar a fala ao público.
Não foi tratado sobre candidatura presidencial no lugar de Bolsonaro representando a direita.
Em um certo momento, Carlos Bolsonaro, o 02 de Jair, e Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama e esposa do ex-presidente, falaram frases de apoio um ao outro agradecendo pela união no momento de prisão. Eles, que possuem rusgas e não se dão bem, emocionaram-se e choraram.
Michelle, sem citar algum estado em específico, pediu união do PL nos estados, deixando projetos pessoais e vaidades de lado.
