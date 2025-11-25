Logo O POVO+
Flávio "porta-voz" e foco na anistia; a reunião do PL pós-prisão de Bolsonaro
Comentar
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Flávio "porta-voz" e foco na anistia; a reunião do PL pós-prisão de Bolsonaro

O partido reuniu lideranças de todo o país e a família Bolsonaro para pensar em estratégias após a prisão do ex-presidente
Comentar
PL faz reunião com Flávio, Carlos, Michelle e mandatários após prisão de Bolsonaro (Foto: Via WhatsApp O POVO)
Foto: Via WhatsApp O POVO PL faz reunião com Flávio, Carlos, Michelle e mandatários após prisão de Bolsonaro

A reunião do PL na segunda-feira, 24, após a prisão de Jair Bolsonaro, começou a definir algumas estratégias do bloco.

O momento durou cerca de três horas, aconteceu no hotel Meliá e contou com a família Bolsonaro, direção nacional e dezenas de mandatários. Entre elas está o foco total em pautar e votar o projeto de anistia.

Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL, irá se encontrar com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PP), para viabilizar a tramitação.

Também ficou decidido que Flávio Bolsonaro, filho 01 de Jair, será o porta-voz da família. Antes de qualquer decisão e comunicação, ele se reunirá com o pai, os irmãos e Michelle Bolsonaro antes de levar a fala ao público.

Não foi tratado sobre candidatura presidencial no lugar de Bolsonaro representando a direita.

Em um certo momento, Carlos Bolsonaro, o 02 de Jair, e Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama e esposa do ex-presidente, falaram frases de apoio um ao outro agradecendo pela união no momento de prisão. Eles, que possuem rusgas e não se dão bem, emocionaram-se e choraram.

Michelle, sem citar algum estado em específico, pediu união do PL nos estados, deixando projetos pessoais e vaidades de lado.

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?