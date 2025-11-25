Foto: Via WhatsApp O POVO PL faz reunião com Flávio, Carlos, Michelle e mandatários após prisão de Bolsonaro

A reunião do PL na segunda-feira, 24, após a prisão de Jair Bolsonaro, começou a definir algumas estratégias do bloco.



O momento durou cerca de três horas, aconteceu no hotel Meliá e contou com a família Bolsonaro, direção nacional e dezenas de mandatários. Entre elas está o foco total em pautar e votar o projeto de anistia.

Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL, irá se encontrar com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PP), para viabilizar a tramitação.

Também ficou decidido que Flávio Bolsonaro, filho 01 de Jair, será o porta-voz da família. Antes de qualquer decisão e comunicação, ele se reunirá com o pai, os irmãos e Michelle Bolsonaro antes de levar a fala ao público.

Não foi tratado sobre candidatura presidencial no lugar de Bolsonaro representando a direita.

Em um certo momento, Carlos Bolsonaro, o 02 de Jair, e Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama e esposa do ex-presidente, falaram frases de apoio um ao outro agradecendo pela união no momento de prisão. Eles, que possuem rusgas e não se dão bem, emocionaram-se e choraram.

Michelle, sem citar algum estado em específico, pediu união do PL nos estados, deixando projetos pessoais e vaidades de lado.