A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro resgatou e postou um vídeo nas redes sociais em que o ex-presidenciável e pré-candidato a governador do Ceará, Ciro Gomes (PSDB), chama apoiadores de Jair Bolsonaro de "imbecis fanáticos".
O vídeo publicado em story de Michelle, o ex-ministro critica também a atuação de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos em busca de sanções ao Brasil. Ciro chama o parlamentar de "lambaceiro".
"Só os imbecis fanáticos do bolsonarismo a partir do filho que tá lá nos Estados Unidos acreditam mesmo que as relações do Brasil com os Estados Unidos darão centralidade a alguma estratégia que ele fez com o Donald Trump, lambaceiro que é, dividir a opinião brasileira e colocar uma fração da população defendendo a agressão que os americanos fizeram ao nosso país", declara o ex-presidenciável no vídeo.