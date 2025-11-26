Logo O POVO+
Michelle resgata vídeo de Ciro chamando bolsonaristas de "imbecis fanáticos"
Comentar
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Michelle resgata vídeo de Ciro chamando bolsonaristas de "imbecis fanáticos"

A postagem vem após a confirmação da ex-primeira-dama em lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão a governador do Ceará
Tipo Notícia
Comentar
Michelle Bolsonaro, ex-primeira dama (Foto: Zack Stencil/Partido Liberal)
Foto: Zack Stencil/Partido Liberal Michelle Bolsonaro, ex-primeira dama

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro resgatou e postou um vídeo nas redes sociais em que o ex-presidenciável e pré-candidato a governador do Ceará, Ciro Gomes (PSDB), chama apoiadores de Jair Bolsonaro de "imbecis fanáticos".

O vídeo publicado em story de Michelle, o ex-ministro critica também a atuação de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos em busca de sanções ao Brasil. Ciro chama o parlamentar de "lambaceiro".

"Só os imbecis fanáticos do bolsonarismo a partir do filho que tá lá nos Estados Unidos acreditam mesmo que as relações do Brasil com os Estados Unidos darão centralidade a alguma estratégia que ele fez com o Donald Trump, lambaceiro que é, dividir a opinião brasileira e colocar uma fração da população defendendo a agressão que os americanos fizeram ao nosso país", declara o ex-presidenciável no vídeo.

A postagem de Michelle vem em meio a indefinição sobre a candidatura ao Governo do Ceará contra o PT em 2026. A ex-primeira-dama participará do lançamento do senador Eduardo Girão (Novo) ao cargo.

O PL no Ceará tem defendido em peso a escolha por Ciro Gomes. Um dos maiores entusiastas e defensores é o presidente estadual do partido e deputado federal André Fernandes.

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?