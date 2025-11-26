Foto: Zack Stencil/Partido Liberal Michelle Bolsonaro, ex-primeira dama

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro resgatou e postou um vídeo nas redes sociais em que o ex-presidenciável e pré-candidato a governador do Ceará, Ciro Gomes (PSDB), chama apoiadores de Jair Bolsonaro de "imbecis fanáticos".

O vídeo publicado em story de Michelle, o ex-ministro critica também a atuação de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos em busca de sanções ao Brasil. Ciro chama o parlamentar de "lambaceiro".

"Só os imbecis fanáticos do bolsonarismo a partir do filho que tá lá nos Estados Unidos acreditam mesmo que as relações do Brasil com os Estados Unidos darão centralidade a alguma estratégia que ele fez com o Donald Trump, lambaceiro que é, dividir a opinião brasileira e colocar uma fração da população defendendo a agressão que os americanos fizeram ao nosso país", declara o ex-presidenciável no vídeo.

A postagem de Michelle vem em meio a indefinição sobre a candidatura ao Governo do Ceará contra o PT em 2026. A ex-primeira-dama participará do lançamento do senador Eduardo Girão (Novo) ao cargo.

O PL no Ceará tem defendido em peso a escolha por Ciro Gomes. Um dos maiores entusiastas e defensores é o presidente estadual do partido e deputado federal André Fernandes.