PDT prepara expulsão de "rebeldes"
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

PDT prepara expulsão de "rebeldes"

Pelo menos cinco estão na lista do partido, que prepara representação visando a expulsar um vereador e quatro deputados que não apoiam o governo Elmano
￼IRAGUASSÚ Filho e André Figueiredo, dirigentes do PDT (Foto: FÁBIO LIMA)
Já integrante da base de Elmano de Freitas e Evandro Leitão no Ceará e Fortaleza, o PDT prepara expulsão de mandatários "rebeldes" que fazem oposição aos governos petistas. Adail Júnior, 1° vice-presidente do diretório municipal de Fortaleza, fez uma representação para a expulsão do vereador PPCell. O parlamentar deve se filiar ao PL para ser candidato a deputado federal em 2026.

O partido também deverá apresentar nas próximas semanas uma representação para expulsar os quatro deputados estaduais, Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho. Henrique e Lucinildo também devem migrar para a sigla bolsonarista, já Pinho e Queiroz são cotados no União Brasil.

"Semancol"

"É pra gente ficar só com quem é nosso. Tá na hora de um semancol do PDT", afirmou Adail à coluna. Apesar disso, o vereador destacou que tem boa relação com o PPCell, mas a medida é para que tanto o partido como ele possam seguir rumos condizentes com suas respectivas convicções.

Deputada Luizianne Lins(Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO)
Luizianne fora do PT?

A deputada federal Luizianne Lins pode estar prestes a sair do PT. Internamente, membros do partido já fazem contas sobre chapas e votos para 2026 sem a ex-prefeita de Fortaleza, segundo confidenciou uma fonte petista.

Ainda de acordo com este interlocutor, Luizianne se reuniu na última semana com dirigentes nacionais do PT, e passou a ser especulada uma possível saída.

Qual o destino?

Uma das especulações de possível destino para a deputada federal seria o Psol. Segundo uma fonte, ela, inclusive, conversou com membros da direção estadual. Porém, a coluna apurou que Luizianne recebeu convite para se filiar à Rede do próprio presidente nacional, Pedro Ivo, de quem a petista é amiga.

O mesmo petista que comentou sobre a possibilidade da ex-prefeita sair do PT disse acreditar que o movimento não ocorra. Já um integrante do Psol declarou que ela indo para a federação com a Rede poderia concorrer ao cargo de senadora. "Com boas chances de surpreender", contou.

Pessoa crava apoio a Elmano

O prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, cravou apoio à reeleição de Elmano em 2026. Ele disse que sairia 'na hora' do União Brasil se o partido o impedir de fazer campanha.

Apesar do apoio, Pessoa mandou um recado para o governador. Durante sessão de homenagem à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), no Congresso Nacional, o prefeito afirmou a Elmano que tem visto força de Ciro no Interior e que seria um candidato competitivo. "Vamos ver se nos valoriza mais", disse Roberto ao petista.

Pinga-fogo

Romeu Aldigueri (PSB), presidente da Alece, confirmou que é pré-candidato a deputado federal///Internamente, é visto como um dos possíveis candidatos mais votados para 2026///Romeu anunciou reforma do edifício sede do parlamento cearense com reestruturação e requalificação externa

 

