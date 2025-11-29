Logo O POVO+
O recado de Roberto Pessoa para Elmano de Freitas sobre 2026
Foto de Guilherme Gonsalves
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

O prefeito de Maracanaú confirmou apoio à reeleição do petista, mas alertou para situação
Roberto Pessoa (União) e Elmano de Freitas (PT) (Foto: João Filho Tavares / Daniel Galber/Especial para O POVO)
Foto: João Filho Tavares / Daniel Galber/Especial para O POVO Roberto Pessoa (União) e Elmano de Freitas (PT)

O prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil), não tem "arrodeio" em suas declarações. Durante a sessão solene na Câmara dos Deputados em homenagem à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), ele foi claro e direto.

Pessoa afirmou que irá apoiar o governador Elmano de Freitas (PT) à reeleição em 2026 e que deixará o União Brasil "na hora" caso a sigla fique na oposição e o impessa de fazer campanha.

Porém, Roberto passou um recado para o petista. Em conversa pelos corredores do Congresso Nacional, o prefeito disse que a situação do governador não é confortável.

De acordo com Pessoa, pelo municípios onde tem passado, o nome de Ciro Gomes (PSDB), possível adversário do PT na disputa do Governo do Ceará, tem aparecido com força.

"Vamos ver se com o Ciro candidato você valoriza a gente", disse Roberto a Elmano.

