O recado de Roberto Pessoa para Elmano de Freitas sobre 2026

O prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil), não tem "arrodeio" em suas declarações. Durante a sessão solene na Câmara dos Deputados em homenagem à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), ele foi claro e direto.

Pessoa afirmou que irá apoiar o governador Elmano de Freitas (PT) à reeleição em 2026 e que deixará o União Brasil "na hora" caso a sigla fique na oposição e o impessa de fazer campanha.

Porém, Roberto passou um recado para o petista. Em conversa pelos corredores do Congresso Nacional, o prefeito disse que a situação do governador não é confortável.

De acordo com Pessoa, pelo municípios onde tem passado, o nome de Ciro Gomes (PSDB), possível adversário do PT na disputa do Governo do Ceará, tem aparecido com força.

"Vamos ver se com o Ciro candidato você valoriza a gente", disse Roberto a Elmano.