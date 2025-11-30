Logo O POVO+
Integrante do PL rebate Michelle sobre apoio ao Ciro: "Não é a voz do Bolsonaro"
Foto de Guilherme Gonsalves
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Segundo a fonte ouvida pela coluna, a decisão sobre a candidatura de Ciro cabe a Bolsonaro, e não à ex-primeira-dama
￼MICHELLE Bolsonaro visitou o marido no domingo, autorizada por Alexandre de Moraes (Foto: EVARISTO SA / AFP)
Foto: EVARISTO SA / AFP ￼MICHELLE Bolsonaro visitou o marido no domingo, autorizada por Alexandre de Moraes

Um membro do PL Ceará rebateu as falas de Michelle Bolsonaro criticando a aliança do partido com Ciro Gomes (PSDB) falando diretamente para André Fernandes (PL) que a atitude foi "precipitada".

Segundo este interlocutor, a palavra é do ex-presidente e não da ex-primeira-dama.

"Ciro só não é candidato se o Bolsonaro disser. Isso aí é fogo de monturo. Quem decide não é Michelle não, quem é Michelle? Nunca foi votada a nada. Ela pensa que tá representando o Bolsonaro, mas não é a voz do Bolsonaro.", confidenciou a coluna.

Michelle reforçou apoio a Eduardo Girão (Novo) em lançamento da pré-candidatura a governador pelo senador. Este mesmo interlocutor afirmou que Girão nunca "elegeu nada".

"Girão nunca elegeu um vereador, um deputado, não elegeu nada", completou.

Este mesmo interlocutor disse que não irá apoiar Girão porque a ordem para apoiar Ciro foi dada por Bolsonaro.

