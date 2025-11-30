Integrante do PL rebate Michelle sobre apoio ao Ciro: "Não é a voz do Bolsonaro"

Foto: EVARISTO SA / AFP ￼MICHELLE Bolsonaro visitou o marido no domingo, autorizada por Alexandre de Moraes

Um membro do PL Ceará rebateu as falas de Michelle Bolsonaro criticando a aliança do partido com Ciro Gomes (PSDB) falando diretamente para André Fernandes (PL) que a atitude foi "precipitada".

Segundo este interlocutor, a palavra é do ex-presidente e não da ex-primeira-dama.

"Ciro só não é candidato se o Bolsonaro disser. Isso aí é fogo de monturo. Quem decide não é Michelle não, quem é Michelle? Nunca foi votada a nada. Ela pensa que tá representando o Bolsonaro, mas não é a voz do Bolsonaro.", confidenciou a coluna.

Michelle reforçou apoio a Eduardo Girão (Novo) em lançamento da pré-candidatura a governador pelo senador. Este mesmo interlocutor afirmou que Girão nunca "elegeu nada".

"Girão nunca elegeu um vereador, um deputado, não elegeu nada", completou.

Este mesmo interlocutor disse que não irá apoiar Girão porque a ordem para apoiar Ciro foi dada por Bolsonaro.