Carlos Bolsonaro acompanha Flávio sobre embate entre André Fernandes e Michelle

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 30-05-2025: Carlos Bolsonaro em Seminário do PL no Centro de Eventos. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Carlos Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, reforçou a fala do irmão, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao O POVO, na qual afirma que Michelle Bolsonaro (PL) "atropelou" a liderança do ex-presidente em meio a um embate com o deputado André Fernandes (PL) sobre o apoio a Ciro Gomes (PSDB) no Ceará.

O filho "02" de Bolsonaro declarou que Flávio estava certo ao classificar a "bronca" de Michelle em André como "autoritária e constrangedora" e disse ainda que devem se unir respeitando a liderança de Bolsonaro sem serem levados por outras forças.

"Meu irmão, Flávio Bolsonaro, está certo e temos que estar unidos e respeitando a liderança do meu pai, sem deixar nos levar por outras forças!", escreveu Carlos nas redes sociais.

Em outro comentário, ele afirmou ter a preferência pela candidatura do senador Eduardo Girão (Novo), lançado como pré-candidato no evento onde se deu o embate público.

"É óbvio que tenho preferência pelo Girão e deixo isso bem claro. As variações e realidade estão postas no vídeo de publicação anterior. Um abraço a todos!", completou Carlos.