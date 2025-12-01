Foto: FÁBIO LIMA ￼IRAGUASSÚ Filho e André Figueiredo, dirigentes do PDT

A executiva do PDT de Fortaleza irá fazer a primeira reunião nesta terça-feira, 2, após o diretório ser oficializado com Iraguassú Filho na presidência.

Em pauta, a executiva tratará de assuntos gerais, mas também receberá a representação feita por Adail Júnior, 1° vice-presidente, para expulsar o vereador PPCell da sigla trabalhista. A ação deverá ser encaminhada para o conselho de ética da legenda.

O PDT deverá realizar o mesmo trâmite para retirar da sigla os mandatários que fazem oposição aos governos petistas. Em relação aos quatro deputados estaduais, Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho, ainda não foram apresentadas representações.



