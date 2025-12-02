Logo O POVO+
Esposa de Ciro nega contato entre ele e Bolsonaro: "Nem por telegrama"
Comentar
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Esposa de Ciro nega contato entre ele e Bolsonaro: "Nem por telegrama"

Giselle Bezerra respondeu publicação sobre suposta ligação entre o ex-ministro e o ex-presidente da República
Comentar
Giselle Bezerra e Ciro Gomes (Foto: JoaoFilho Tavares)
Foto: JoaoFilho Tavares Giselle Bezerra e Ciro Gomes

Giselle Bezerra, esposa do ex-presidenciável Ciro Gomes (PSDB), usou as redes sociais para dizer que o tucano não teve qualquer contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desde as eleições de 2022.

"A última vez que Ciro 'falou' com Bolsonaro foi no debate da Globo em 2022! De lá pra cá, nem por telegrama", escreveu Giselle em resposta a publicação no X (antigo Twitter) que falava de uma conversa entre Ciro e Bolsonaro.

A citada postagem mostra vídeo de André Fernandes (PL), em resposta as críticas de Michelle Bolsonaro, afirmando que iniciou aliança com o ex-governador com o aval do Bolsonaro e relatou que chegou a ligar para o tucano com o objetivo de que eles conversassem. Ciro porém, não atendeu e ao correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, negou o telefonema.

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?