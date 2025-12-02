Foto: JoaoFilho Tavares Giselle Bezerra e Ciro Gomes

Giselle Bezerra, esposa do ex-presidenciável Ciro Gomes (PSDB), usou as redes sociais para dizer que o tucano não teve qualquer contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desde as eleições de 2022.

"A última vez que Ciro 'falou' com Bolsonaro foi no debate da Globo em 2022! De lá pra cá, nem por telegrama", escreveu Giselle em resposta a publicação no X (antigo Twitter) que falava de uma conversa entre Ciro e Bolsonaro.

A citada postagem mostra vídeo de André Fernandes (PL), em resposta as críticas de Michelle Bolsonaro, afirmando que iniciou aliança com o ex-governador com o aval do Bolsonaro e relatou que chegou a ligar para o tucano com o objetivo de que eles conversassem. Ciro porém, não atendeu e ao correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, negou o telefonema.