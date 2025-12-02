Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
O ex-vereador de Caucaia disputou as eleições de 2022 pelo União Brasil, tendo 53.031 votos, ficando na primeira suplência. Em 2024 foi candidato a vice-prefeito do Município na chapa com Waldemir Catanho (PT).
"Primeiramente agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade, agradecer à deputada Fernanda, uma deputada de compromisso e palavra que hoje me dá essa oportunidade de passar uma temporada aqui na Câmara Federal para representar o Ceará e em especial a nossa Caucaia", falou Vanderlan.
"Dizer que vamos trabalhar nos próximos dias, se esforçar o máximo para levar desenvolvimento e recurso", completou.
Fernanda e Vanderlan farão dobradinha nas eleições de 2026. Ela tentará reeleição para deputada federal e ele se candidatará a deputado estadual.
