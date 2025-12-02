Foto: Reprodução: Instagram/@vanderlan_alves Fernanda Pessoa (União) e Vanderlan Alves (Republicanos)

A deputada federal Fernanda Pessoa (União Brasil) se licenciou nesta terça-feira, 2, do mandato dando lugar a Vanderlan Alves (Republicanos) exercer o posto por 120 dias.

O ex-vereador de Caucaia disputou as eleições de 2022 pelo União Brasil, tendo 53.031 votos, ficando na primeira suplência. Em 2024 foi candidato a vice-prefeito do Município na chapa com Waldemir Catanho (PT).

"Primeiramente agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade, agradecer à deputada Fernanda, uma deputada de compromisso e palavra que hoje me dá essa oportunidade de passar uma temporada aqui na Câmara Federal para representar o Ceará e em especial a nossa Caucaia", falou Vanderlan.

"Dizer que vamos trabalhar nos próximos dias, se esforçar o máximo para levar desenvolvimento e recurso", completou.



Fernanda e Vanderlan farão dobradinha nas eleições de 2026. Ela tentará reeleição para deputada federal e ele se candidatará a deputado estadual.