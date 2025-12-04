Eunício e Guimarães, pré-candidatos ao Senado, aproveitam visita de Lula

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve na quarta-feira, 3, no Ceará para duas agendas. Quem aproveitou a passagem do petista foram os pré-candidatos a senador, Eunício Oliveira (MDB) e José Guimarães (PT).
Os dois foram para os eventos, tanto na cerimônia de entrega da Carteira Nacional Docente do Brasil, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, e inauguração da Planta Automotiva do Ceará (Pace) em Horizonte e também posaram para fotos ao lado de Lula.
Os dois disputam internamente na base estadual do governador Elmano de Freitas (PT) a indicação para concorrerem ao Senado Federal em 2026.
Chamou a atenção a ausência do senador Cid Gomes (PSB) em mais uma vinda de Lula. O ex-governador esteve em apenas uma das dez agendas do presidente neste terceiro mandato. Especulações é de descontentamento de Cid com parte da ala governista.
O indicado de Cid para senador, o deputado federal Júnior Mano (PSB), também não prestigiou os eventos. Ele busca conquistar a indicação pelo restante da base, assim como Moses Rodrigues (União).