Eunício e Guimarães, pré-candidatos ao Senado, aproveitam visita de Lula
Foto de Guilherme Gonsalves
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Os deputados federais estiveram presentes nas agendas do presidente da República no Ceará em meio a corrida para vaga de senador pela base
Tipo Notícia
Camilo Santana (PT), Eunício Oliveira (MDB), José Guimarães (PT), Lula (PT) e Elmano de Freitas (PT) (Foto: Reprodução/Instagram: @euniciooliveira)
Foto: Reprodução/Instagram: @euniciooliveira Camilo Santana (PT), Eunício Oliveira (MDB), José Guimarães (PT), Lula (PT) e Elmano de Freitas (PT)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve na quarta-feira, 3, no Ceará para duas agendas. Quem aproveitou a passagem do petista foram os pré-candidatos a senador, Eunício Oliveira (MDB) e José Guimarães (PT).

Os dois foram para os eventos, tanto na cerimônia de entrega da Carteira Nacional Docente do Brasil, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, e inauguração da Planta Automotiva do Ceará (Pace) em Horizonte e também posaram para fotos ao lado de Lula.

Os dois disputam internamente na base estadual do governador Elmano de Freitas (PT) a indicação para concorrerem ao Senado Federal em 2026.

Chamou a atenção a ausência do senador Cid Gomes (PSB) em mais uma vinda de Lula. O ex-governador esteve em apenas uma das dez agendas do presidente neste terceiro mandato. Especulações é de descontentamento de Cid com parte da ala governista.

O indicado de Cid para senador, o deputado federal Júnior Mano (PSB), também não prestigiou os eventos. Ele busca conquistar a indicação pelo restante da base, assim como Moses Rodrigues (União).

Guimarães, líder de Lula na Câmara dos Deputados, já chegou a dizer que o presidente seria informado sobre possíveis candidatos que votaram contra o governo para que não tivessem o apoio.

