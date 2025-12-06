Foto: Reprodução/Instagram: Oscar Rodrigues / Aurélio Alves/O POVO O prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União), e o senador Cid Gomes (PSB)

O prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União Brasil), afirmou na sexta-feira, 5, que só se candidatará a reeleição em 2028 se o adversário for o senador Cid Gomes (PSB).

Oscar disse que pretende fazer uma gestão de excelência em seu mandato e a ideia é que o filho, o deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil) o suceda na gestão, mas que a única condição para tentar mais quatro anos é enfrentar o adversário antigo.

"Eu quero fazer quatro anos de excelência em gestão e possivelmente eu indique o Moses pro meu lugar. Mas eu for o Cid, eu é que quero ser o candidato", disse o prefeito no programa Tribuna e Plenário.

"Eu não quero ser candidato daqui a quatro anos, mas se for o Cid eu é que vou. É a única condição pela qual eu serei candidato nas próximas eleições", completou Oscar.

O atual prefeito venceu o pleito contra Izolda Cela (PSB) interrompendo 28 anos de administrações de aliados dos Ferreira Gomes, que começou justamente com Cid.

Durante a semana, o senador deu declarações abrindo a possibilidade de se candidatar novamente para o posto de prefeito de Sobral. Quando questionado sobre o tema, ele disse, "farei, em 2028 e enquanto tiver vida, o que for necessário fazer".

Durante a entrevista, Oscar Rodrigues criticou "baratas" que segundo ele, é preciso pisar e garantir que estejam mortas, em referência aos adversários, dizendo que a liderança de Sobral hoje é ele.

"(As baratas) São antigas lideranças de Sobral. Hoje a liderança de Sobral sou eu. Quem é o prefeito de Sobral? Sou eu", declarou.

