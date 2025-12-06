Logo O POVO+
Oscar diz que só candidatará à reeleição se o adversário for Cid Gomes
Comentar
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Oscar diz que só candidatará à reeleição se o adversário for Cid Gomes

O atual prefeito de Sobral falou da intenção de que Moses Rodrigues o suceda, mas a única condição de tentar novo mandato caso enfrente o senador Cid Gomes
Tipo Notícia
Comentar
O prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União), e o senador Cid Gomes (PSB) (Foto: Reprodução/Instagram: Oscar Rodrigues / Aurélio Alves/O POVO)
Foto: Reprodução/Instagram: Oscar Rodrigues / Aurélio Alves/O POVO O prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União), e o senador Cid Gomes (PSB)

O prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União Brasil), afirmou na sexta-feira, 5, que só se candidatará a reeleição em 2028 se o adversário for o senador Cid Gomes (PSB).

Oscar disse que pretende fazer uma gestão de excelência em seu mandato e a ideia é que o filho, o deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil) o suceda na gestão, mas que a única condição para tentar mais quatro anos é enfrentar o adversário antigo.

"Eu quero fazer quatro anos de excelência em gestão e possivelmente eu indique o Moses pro meu lugar. Mas eu for o Cid, eu é que quero ser o candidato", disse o prefeito no programa Tribuna e Plenário.

"Eu não quero ser candidato daqui a quatro anos, mas se for o Cid eu é que vou. É a única condição pela qual eu serei candidato nas próximas eleições", completou Oscar.

O atual prefeito venceu o pleito contra Izolda Cela (PSB) interrompendo 28 anos de administrações de aliados dos Ferreira Gomes, que começou justamente com Cid.

Durante a semana, o senador deu declarações abrindo a possibilidade de se candidatar novamente para o posto de prefeito de Sobral. Quando questionado sobre o tema, ele disse, "farei, em 2028 e enquanto tiver vida, o que for necessário fazer".

Durante a entrevista, Oscar Rodrigues criticou "baratas" que segundo ele, é preciso pisar e garantir que estejam mortas, em referência aos adversários, dizendo que a liderança de Sobral hoje é ele.

"(As baratas) São antigas lideranças de Sobral. Hoje a liderança de Sobral sou eu. Quem é o prefeito de Sobral? Sou eu", declarou.

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?