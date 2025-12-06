Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
Oscar disse que pretende fazer uma gestão de excelência em seu mandato e a ideia é que o filho, o deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil) o suceda na gestão, mas que a única condição para tentar mais quatro anos é enfrentar o adversário antigo.
"Eu quero fazer quatro anos de excelência em gestão e possivelmente eu indique o Moses pro meu lugar. Mas eu for o Cid, eu é que quero ser o candidato", disse o prefeito no programa Tribuna e Plenário.
"Eu não quero ser candidato daqui a quatro anos, mas se for o Cid eu é que vou. É a única condição pela qual eu serei candidato nas próximas eleições", completou Oscar.
O atual prefeito venceu o pleito contra Izolda Cela (PSB) interrompendo 28 anos de administrações de aliados dos Ferreira Gomes, que começou justamente com Cid.