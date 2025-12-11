Foto: Daniel Galber/Especial para O POVO / Aurélio Alves/O POVO Vicente Aquino (Republicanos), ex-conselheiro da Anatel, e a deputada estadual Emília Pessoa (PSDB)

As peças e movimentações do xadrez político de Caucaia, segundo maior colégio eleitoral do Ceará, estão agitando os bastidores. Vicente Aquino (Republicanos) tem avançado para se viabilizar como pré-candidato a deputado estadual em 2026.

O ex-conselheiro da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) já conseguiu o apoio de seis vereadores da Câmara Municipal de Caucaia, são eles: Anderson Arruda (PRD), Germana Sales (PT), Marcelo Pinto (PV), Natécia Campos (PSB), Liana Cordeiro (PT) e Thiago Conrado (Republicanos).

Vicente deve fazer uma dobradinha com Érika Amorim (PSD), primeira-dama de Caucaia, sendo ela a candidata a deputada federal. A aliança pode dificultar a viabilidade da deputada estadual Emilia Pessoa (PSDB) que vem perdendo apoio de parlamentares municipais.

O prefeito Naumi Amorim (PSD) reuniu a bancada de vereadores e pediu que apoiassem Emília e Érika. Porém, em diálogo, eles reforçaram a vontade de apoiar Vicente. Naumi liberou os parlamentares.

Em outubro, Emilia disse à coluna que essa movimentação de Aquino é "natural" ao processo eleitoral para o ano que vem e mantém a sua postura.

"Tendo a sabedoria para aguardar os movimentos, continuo com a mesma agenda intensa popular e de rua que a gente consegue alcançar as comunidades, as pessoas e também tem uma acolhida importante. Acredito que muitas coisas irão acontecer, eu confio em Deus e aí tô me colocando o tempo todo a disposição deles pra oportunidade de dialogar", afirmou.

Emilia Pessoa, em 2022, fez dobradinha com a sua prima Fernanda Pessoa (União). Para 2026, a deputada federal selou acordo para apoiar Vanderlan Alves (Republicanos), ex-vereador de Caucaia e deputado federal em exercício.