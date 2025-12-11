Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
Chagas Vieira, secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Ceará, tem em sua mesa o convite de cinco partidos para se filiar e ser opção como candidato em 2026. A coluna apurou que as siglas em questão são: PT, PSB, PDT, PCdoB e União Brasil.
Questionado, Chagas limitou-se a afirmar que começará a definir o futuro partidário a partir do começo do ano que vem e que não entrou em detalhes sobre para quais cargos poderia concorrer pelas agremiações.
"Começo do ano deverei começar a definir (o partido). (Projeção de cargo a disputar) Só ano que vem, sob o comando de Elmano, Camilo e aliados", afirmou o secretário.