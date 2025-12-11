Logo O POVO+
Com convite de cinco partidos, Chagas definirá destino no início de 2026
O secretário-chefe da Casa Civil do governo Elmano é cobiçado visando as eleições de 2026
Chagas Vieira, secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Ceará, tem em sua mesa o convite de cinco partidos para se filiar e ser opção como candidato em 2026. A coluna apurou que as siglas em questão são: PT, PSB, PDT, PCdoB e União Brasil.

Questionado, Chagas limitou-se a afirmar que começará a definir o futuro partidário a partir do começo do ano que vem e que não entrou em detalhes sobre para quais cargos poderia concorrer pelas agremiações.

"Começo do ano deverei começar a definir (o partido). (Projeção de cargo a disputar) Só ano que vem, sob o comando de Elmano, Camilo e aliados", afirmou o secretário.

Chagas, assim como outros secretários de Elmano de Freitas (PT) deverão se desincompatibilizar das pastas para estarem aptos a disputarem as eleições de 2026. A previsão é de que o movimento aconteça no início de 2026.

 

