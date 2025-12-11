Quem planta Hugo Motta, colhe caos e despreparo

Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara dos Deputados

Hugo Mota (Republicanos-PB) não tem liderança e autoridade sobre a Casa que preside, a Câmara dos Deputados. Ele foi eleito com votos do PL ao PT, mas a cada decisão que toma mostra-se sem preparo e sem liderança para lidar com situações complicadas no Congresso Nacional. Situações algumas dessas em que ele próprio é culpado.

Ele já disse estar rompido com Lindbergh Farias, líder do PT, e Sóstenes Cavalcante, líder do PL, ou seja consegue insatisfazer os dois. Pautou a PEC da Blindagem e não aguentou a pressão social feita após a terrível repercussão.

Na terça-feira, 9, ele anunciou de surpresa que iria botar em votação o PL da Dosimetria, projeto que reduz pena para criminosos tentando privilegiar principalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro, cortou a transmissão da TV Câmara após Glauber Braga (Psol-RJ) sentar na cadeira da presidência e ordenou que a polícia legislativa expulsasse e agredisse jornalistas, em sua maioria mulheres.

A última foi votar já pela madrugada, assim como foi a aprovação da dosimetria, a manutenção do mandato da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). A parlamentar está presa na Itália com duas condenações transitadas em julgado. Não sei como exercerá o seu mandato eleito por São Paulo diretamente de uma penitenciária em Roma.

A atitude de Glauber é errada. A reação de Motta é totalmente descabida. Poucos meses atrás dezenas de parlamentares bolsonaristas interditaram os trabalhos por mais de dois dias e Hugo humilhado e constrangido quase não conseguiu subir na Mesa Diretora e pediu por favor para que Marcel van Hattem (Novo-RS) deixasse que ele sentasse na cadeira de presidente. Para azar dele, estas imagens foram transmitidas ao vivo e a vergonha de sua postura fica nítida.



Onde estava a autoridade de Hugo Motta ali? Não mostrou porque não tem. Não tem liderança nenhuma sobre os deputados e se mais uma vez algum parlamentar sentou na sua cadeira em tentativa de obstrução, é a prova de que o presidente não tem controle algum.

Cortar a transmissão e ser patrocinador da agressão a jornalistas é algo inédito e insultuoso. Está na história como o primeiro presidente da Câmara dos Deputados desde a redemocratização a fazer isso. Motta saiu do tamanho que já tinha, pequeno.

A diferença entre as cenas da obstrução dos bolsonaristas e a de Glauber parece a reação de alguém que perdeu o controle e quer provar sua autoridade, agindo com mais despreparo. Líder que é líder não precisa falar grosso ou exclamar que tem ordens; se precisa fazer isso ou mostrar força, comprova sua incapacidade. Nas duas ocasiões, Hugo confirmou: é desqualificado para estar no cargo que ocupa.