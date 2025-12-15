União Brasil tem reunião e semana decisiva sobre destino no Ceará

Foto: Divulgação/Ascom: Capitão Wagner ￼NO Ceará, há um racha para comandar a federação no Estado. Uma ala quer oposição, enquanto outra quer apoiar Elmano

A federação entre União Brasil e PP vive um impasse no Ceará desde que foi criada. A dúvida permanece sobre se integrará a base do governador Elmano de Freitas (PT) ou ficará na oposição. E pode ter uma semana decisiva pela frente.

Na quarta-feira, 17, o presidente nacional do União, Antônio Rueda, se reunirá com os deputados federais para dialogar sobre a situação cearense. Entre membros da sigla ouvidos pela coluna, há uma mistura de sentimentos. Os confiantes e os impacientes com a indefinição.

"Aqui tá tudo como antes. Impasse só na cabeça do governo", disse um interlocutor.

"Essa novela mexicana vai esticar", declarou um mandatário.

Desde a sua formalização, a federação era garantia da oposição, inclusive com a filiação de Roberto Cláudio para ser uma das principais vozes do bloco. Porém, o governo estadual tenta atrair a sigla com promessa de ter um candidato a senador, o deputado federal Moses Rodrigues, pela base.

Nas últimas semanas a sinalização pró-governo cresceram a ponto de integrantes darem como certa a confirmação a partir desta semana. A oposição, atenta na situação, buscou reforçar o discurso anti-PT junto ao Rueda e agora confia que terá o controle do bloco. A expulsão de Celso Sabino do União Brasil por se recusar a deixar o Governo Lula foi um ponto considerado.

"Alguém vai ser enganado", confidenciou um político à coluna. A conferir se esta novela terá o seu fim nesta semana. Resta saber quem será enganado.