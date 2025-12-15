Logo O POVO+
União Brasil tem reunião e semana decisiva sobre destino no Ceará
Comentar
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

União Brasil tem reunião e semana decisiva sobre destino no Ceará

O presidente Antônio Rueda se reunirá com deputados federais e pode selar se o partido ficará na base ou oposição no Ceará
Comentar
￼NO Ceará, há um racha para comandar a federação no Estado. Uma ala quer oposição, enquanto outra quer apoiar Elmano (Foto: Divulgação/Ascom: Capitão Wagner)
Foto: Divulgação/Ascom: Capitão Wagner ￼NO Ceará, há um racha para comandar a federação no Estado. Uma ala quer oposição, enquanto outra quer apoiar Elmano

A federação entre União Brasil e PP vive um impasse no Ceará desde que foi criada. A dúvida permanece sobre se integrará a base do governador Elmano de Freitas (PT) ou ficará na oposição. E pode ter uma semana decisiva pela frente.

Na quarta-feira, 17, o presidente nacional do União, Antônio Rueda, se reunirá com os deputados federais para dialogar sobre a situação cearense. Entre membros da sigla ouvidos pela coluna, há uma mistura de sentimentos. Os confiantes e os impacientes com a indefinição.

"Aqui tá tudo como antes. Impasse só na cabeça do governo", disse um interlocutor.

"Essa novela mexicana vai esticar", declarou um mandatário.

Desde a sua formalização, a federação era garantia da oposição, inclusive com a filiação de Roberto Cláudio para ser uma das principais vozes do bloco. Porém, o governo estadual tenta atrair a sigla com promessa de ter um candidato a senador, o deputado federal Moses Rodrigues, pela base.

Nas últimas semanas a sinalização pró-governo cresceram a ponto de integrantes darem como certa a confirmação a partir desta semana. A oposição, atenta na situação, buscou reforçar o discurso anti-PT junto ao Rueda e agora confia que terá o controle do bloco. A expulsão de Celso Sabino do União Brasil por se recusar a deixar o Governo Lula foi um ponto considerado.

"Alguém vai ser enganado", confidenciou um político à coluna. A conferir se esta novela terá o seu fim nesta semana. Resta saber quem será enganado.

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?