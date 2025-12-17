Foto: Fábio Lima/O POVO / Aurélio Alves/O POVO Ciro Gomes (PSDB) e Inspetor Alberto (PL)

O ex-presidenciável Ciro Gomes (PSDB) retirou todos os processos que moveu contra o vereador bolsonarista Inspetor Alberto (PL). Em pedido de desistência assinado pelas defesas de ambos, eles alegam aproximação entre os antigos adversários para a decisão.

"Considerando a recente e amigável aproximação entre as partes, que optaram por resolver todas as controvérsias de forma extrajudicial, o Autor vem manifestar a perda superveniente do interesse de agir no prosseguimento da demanda judicial em epigrafe que move em desfavor do ora promovido", diz a manifestação apresentada em novembro e homolçogada pela juíza nessa terça-feira, 16.

O pré-candidato a governador do Ceará moveu ação pedindo R$ 50 mil de danos morais em 2020 quando Inspetor era assessor parlamentar de André Fernandes (PL) e publicou diversos vídeos atacando e xingando o ex-ministro. No vídeo anexado aos processos, o verador chama o ex-goverandor de "drogueiro", "chorão" e "homem do nariz nervoso", entre várias outras ofensas.

Miriam Porto Mota Randal Pompeu, juíza de direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, homologou na terça-feira, 16, a desistência das ações de Ciro contra Alberto, apontando que o ex-governador informou a aproximação entre as partes, o que motivou a retirada do processo bem como a renuncia de direitos e condenações, havendo ainda uma quitação mútua firmada entre ambos.

Antes adversário político, Ciro Gomes se aproximou de bolsonaristas no Ceará desde o fim de 2024 quando se alinhou com André Fernandes. O tucano declarou apoio a Alcides Fernandes (PL), pai de André, para senador em 2026, e o presidente do PL Ceará bem como outros líderes da sigla, manifestaram apoio a Ciro para governador do Ceará.

A aliança, porém, está suspensa após Michelle Bolsonaro (PL), ex-primeira-dama, criticar o apoio a Ciro, relembrando críticas do ex-ministro ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). André e o PL Ceará chegaram a receber apoio dos filhos de Bolsonaro, Flávio, Eduardo e Carlos.