Ciro Gomes retira processos contra Inspetor Alberto em sinal de aproximação
Foto de Guilherme Gonsalves
Ciro Gomes retira processos contra Inspetor Alberto em sinal de aproximação

Em ação de pedido de desistência assinada pelas defesas do tucano e do bolsonarista, eles reforçam a aproximação entre ambas as partes, solicitando quitação mútua
Ciro Gomes (PSDB) e Inspetor Alberto (PL) (Foto: Fábio Lima/O POVO / Aurélio Alves/O POVO)
Foto: Fábio Lima/O POVO / Aurélio Alves/O POVO Ciro Gomes (PSDB) e Inspetor Alberto (PL)

O ex-presidenciável Ciro Gomes (PSDB) retirou todos os processos que moveu contra o vereador bolsonarista Inspetor Alberto (PL). Em pedido de desistência assinado pelas defesas de ambos, eles alegam aproximação entre os antigos adversários para a decisão.

"Considerando a recente e amigável aproximação entre as partes, que optaram por resolver todas as controvérsias de forma extrajudicial, o Autor vem manifestar a perda superveniente do interesse de agir no prosseguimento da demanda judicial em epigrafe que move em desfavor do ora promovido", diz a manifestação apresentada em novembro e homolçogada pela juíza nessa terça-feira, 16.

O pré-candidato a governador do Ceará moveu ação pedindo R$ 50 mil de danos morais em 2020 quando Inspetor era assessor parlamentar de André Fernandes (PL) e publicou diversos vídeos atacando e xingando o ex-ministro. No vídeo anexado aos processos, o verador chama o ex-goverandor de "drogueiro", "chorão" e "homem do nariz nervoso", entre várias outras ofensas.

Miriam Porto Mota Randal Pompeu, juíza de direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, homologou na terça-feira, 16, a desistência das ações de Ciro contra Alberto, apontando que o ex-governador informou a aproximação entre as partes, o que motivou a retirada do processo bem como a renuncia de direitos e condenações, havendo ainda uma quitação mútua firmada entre ambos.

Antes adversário político, Ciro Gomes se aproximou de bolsonaristas no Ceará desde o fim de 2024 quando se alinhou com André Fernandes. O tucano declarou apoio a Alcides Fernandes (PL), pai de André, para senador em 2026, e o presidente do PL Ceará bem como outros líderes da sigla, manifestaram apoio a Ciro para governador do Ceará.

A aliança, porém, está suspensa após Michelle Bolsonaro (PL), ex-primeira-dama, criticar o apoio a Ciro, relembrando críticas do ex-ministro ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). André e o PL Ceará chegaram a receber apoio dos filhos de Bolsonaro, Flávio, Eduardo e Carlos.

