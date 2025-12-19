Foto: Reprodução/Instagram: @mosesrodriguesoficial Deputados da federação União Progressista que são aiados com o governador Elmano de Freitas (PT), com o presidente do União Brasil, Antônio Rueda

O presidente nacional do União Brasil se reuniu com os deputados federais Fernanda Pessoa e Moses Rodrigues na última quarta-feira, 17. E de acordo com a parlamentar, o diálogo foi positivo e favorável ao movimento que fará o partido ser base do PT no Ceará.

"Nós tivemos uma conversa com o Rueda. Muito boa e tá tudo caminhando favorável ao nosso pleito, meu e do deputado Moses. Ainda têm algumas reuniões a serem feitas, mas tá tudo correndo bem", afirmou Fernanda à coluna.

O pleito deles é que a presidência estadual da federação entre União Brasil e PP fique com Moses, que assim seria candidato a senador na aliança com o governador Elmano de Freitas (PT), e a vice com Fernanda.

A deputada afirmou que a oficialização não deverá ocorrer neste ano, mas sim até o final de janeiro de 2026. O seu desejo é de que fosse o quanto antes para que o partido possa se organizar e não quer a expulsão de nenhum filiado que hoje integra a oposição.

"A gente é agregador, a gente quer que todos fiquem no partido, não temos o interesse de que ninguém saia. (Mas) temos que ser o mais rápido possível porque temos que organizar o partido. No máximo até o final de janeiro deve sair a fumaça branca", declarou.