Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
"Nós tivemos uma conversa com o Rueda. Muito boa e tá tudo caminhando favorável ao nosso pleito, meu e do deputado Moses. Ainda têm algumas reuniões a serem feitas, mas tá tudo correndo bem", afirmou Fernanda à coluna.
A deputada afirmou que a oficialização não deverá ocorrer neste ano, mas sim até o final de janeiro de 2026. O seu desejo é de que fosse o quanto antes para que o partido possa se organizar e não quer a expulsão de nenhum filiado que hoje integra a oposição.
"A gente é agregador, a gente quer que todos fiquem no partido, não temos o interesse de que ninguém saia. (Mas) temos que ser o mais rápido possível porque temos que organizar o partido. No máximo até o final de janeiro deve sair a fumaça branca", declarou.
