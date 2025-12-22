Não ida de Ciro ao União enfraqueceu oposição, avalia Danilo Forte

Foto: Divulgação/União Brasil Ciro Gomes em encontro com Capitão Wagner, Roberto Cláudio, Ciro Nogueira e Antônio Rueda

A decisão de Ciro Gomes de se filiar ao PSDB invés do União Brasil enfraqueceu o partido no embate com o governo estadual pelo comando da federação entre UB e PP, segundo o deputado federal Danilo Forte (União).

Em conversa com a coluna, o parlamentar afirmou que tentou por diversas vezes levar Ciro para a sigla, inclusive colocando a disposição que o ex-presidenciável presidisse o União Brasil no Ceará. Se ele tivesse ido, era garantia de que a agremiação ficasse com a oposição.

"Ele tomou a decisão de ir para o PSDB e enfraqueceu a oposição. O governo está jogando pesado", argumentou Danilo em referência a base estadual cearense que tem feito propostas para comandar a federação e permanecer na aliança governista, como lançar Moses Rodrigues (União) para senador e segundo o próprio Ciro, indicação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

O embate já esteve mais favorável à oposição. Fernanda Pessoa (União), admitiu que teve reunião com o presidente nacional Antônio, Rueda e que nas últimas semanas ganhou força o bloco da base de Elmano de Freitas (PT) ter a presidência do bloco União Progressista.

Além disso, Danilo Forte entende que Ciro Gomes deveria logo assumir e declarar ser o pré-candidato a governador pela oposição pois poderia turbinar não só ele, mas toda a oposição. Quanto mais posterga, menos viabiliza o seu entorno.

"O general é pra tá sempre na frente da tropa", disse.

Até o momento, Ciro não confirmou ser candidato em 2026. Porém, membros da oposição fazem coro desde maio para que o tucano concorra a governador.

Como mostrou o colunista João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília, o União Brasil vem se reaproximando da base petista, enxergando a aliança com esse bloco com mais ganhos do que estando na oposição.