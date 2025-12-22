Não ida de Ciro ao União enfraqueceu oposição, avalia Danilo Forte

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
A decisão de Ciro Gomes de se filiar ao PSDB invés do União Brasil enfraqueceu o partido no embate com o governo estadual pelo comando da federação entre UB e PP, segundo o deputado federal Danilo Forte (União).
"Ele tomou a decisão de ir para o PSDB e enfraqueceu a oposição. O governo está jogando pesado", argumentou Danilo em referência a base estadual cearense que tem feito propostas para comandar a federação e permanecer na aliança governista, como lançar Moses Rodrigues (União) para senador e segundo o próprio Ciro, indicação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Além disso, Danilo Forte entende que Ciro Gomes deveria logo assumir e declarar ser o pré-candidato a governador pela oposição pois poderia turbinar não só ele, mas toda a oposição. Quanto mais posterga, menos viabiliza o seu entorno.
"O general é pra tá sempre na frente da tropa", disse.
Até o momento, Ciro não confirmou ser candidato em 2026. Porém, membros da oposição fazem coro desde maio para que o tucano concorra a governador.