Ciro confirma que será candidato a governador do Ceará em 2026 pelo PSDB

Foto: FÁBIO LIMA O ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes, agora no PSDB

Ciro Gomes (PSDB) será candidato a governador do Ceará em 2026. O próprio ex-ministro comunicou a decisão nesta segunda-feira, 29, em reunião no escritório do deputado federal Danilo Forte (União Brasil) em Fortaleza.

"É um talento exponencial da política cearense, cheio de ideias novas apesar do tempo ter passado. Já tivemos muitos embates juntos lá na Universidade Federal do Ceará (UFC) e agora tamo junto aqui construindo uma alternativa para o Estado do Ceará. Um 2026 de muitas realizações, e o Ceará precisa muito de você", afirmou Danilo ao tucano.

Ciro declarou que o encontro com o deputado é para fazer o diagnóstico comum de que o Ceará não está bem.

"É claro que gente tem o que é mais importante de tudo que é a raça, a coragem e o talento e a inteligência do povo cearense. Com isso a gente pode resolver e desdobrar qualquer parada, mas nesse instante o povo cearense tá com medo. A violência impune, a desmoralização das autoridades pelas facções, as filas na saúde, uma corrupção sem precedentes na história do Ceará", disse.

"E a gente precisa dar cada um de nós o que puder para ajudar o nosso povo a achar o caminho de mudança", completou o ex-presidenciável.

Ciro deixou o PDT após dez anos e voltou ao PSDB, sigla pela qual ele foi governador em 1990. Ele se aliou a antigos desafetos com o objetivo de formar uma frente de oposição contra o PT, incluindo André Fernandes (PL) e Capitão Wagner (União Brasil).

André, presidente estadual do PL chegou a declarar apoio ao tucano, mas a aliança do partido foi suspensa após uma polêmica envolvendo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. A esposa de Jair Bolsonaro veio a Fortaleza para lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão (Novo) a governador e criticou a aliança do PL cearense com Ciro.

Fernandes disse ter o aval da direção nacional do partido para tocar as articulações no Ceará e foi defendido pelos filhos do ex-presidente, Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro. Após reunião em Brasília com a cúpula partidária, foi informado que a aliança com Ciro está suspensa. Porém, André comunicou a aliados que o PL vetou apoio ao tucano.